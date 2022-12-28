В интернете набирает популярность наглое «кидалово» автовладельцев с использованием ОСАГО

Работает схема следующим образом. В интернете создается сайт, как правило использующий название, созвучное или похожее на наименование крупной страховой компании. Или аббревиатуру ОСАГО — в том или ином виде. Такой ресурс позиционирует себя как страхового брокера, помогающего оформлять полисы. Для пущей убедительности на нем перечисляются страховые компании, с которыми якобы работает «брокер».

На самом же деле юрлицо, от имени которого через сайт осуществляется продажа ОСАГО, не имеет лицензии страхового брокера. Как и агентских договоров с указанными страховыми компаниями. Более того, часть компаний, входящих в декларируемый список партнеров, на поверку оказывается лишенными лицензии Центробанка на осуществление страховой деятельности.

Заметим, что по закону заниматься ею в России могут лишь юрлица с лицензией Банка России, внесенные в специальный реестр ЦБ. Детальность страховых брокеров тоже лицензируется. При этом каждый из них работает исключительно на основании договоров со страховыми. Если же о «брокере» не знают ни в Центробанке, ни в компаниях-страховщиках, оформлять ОСАГО через него нельзя. Связавшись с такой конторой, автовладелец фактически просто отдаст свои деньги неизвестному «дяде», ведь купленный таким образом полис недействителен изначально.