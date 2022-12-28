В интернете набирает популярность наглое «кидалово» автовладельцев с использованием ОСАГО

Работает схема следующим образом. В интернете создается сайт, как правило использующий название, созвучное или похожее на наименование крупной страховой компании. Или аббревиатуру ОСАГО — в том или ином виде. Такой ресурс позиционирует себя как страхового брокера, помогающего оформлять полисы. Для пущей убедительности на нем перечисляются страховые компании, с которыми якобы работает «брокер».
На самом же деле юрлицо, от имени которого через сайт осуществляется продажа ОСАГО, не имеет лицензии страхового брокера. Как и агентских договоров с указанными страховыми компаниями. Более того, часть компаний, входящих в декларируемый список партнеров, на поверку оказывается лишенными лицензии Центробанка на осуществление страховой деятельности.
Заметим, что по закону заниматься ею в России могут лишь юрлица с лицензией Банка России, внесенные в специальный реестр ЦБ. Детальность страховых брокеров тоже лицензируется. При этом каждый из них работает исключительно на основании договоров со страховыми. Если же о «брокере» не знают ни в Центробанке, ни в компаниях-страховщиках, оформлять ОСАГО через него нельзя. Связавшись с такой конторой, автовладелец фактически просто отдаст свои деньги неизвестному «дяде», ведь купленный таким образом полис недействителен изначально.
Существует иная разновидность этого вида жульничества — продажа полисов обязательного страхования «без выплат при ДТП». Иначе говоря, автомобилисту предлагается «филькина грамота» — чтобы было что предъявить сотруднику ГИБДД. Стоит этот «документ» намного дешевле настоящей страховки «автогражданки». Хотя и на бланке крупной действующей страховой компании. Понятно, что получить какую-либо компенсацию за ДТП по такой подделке невозможно.
Мошенническое дело зашло настолько далеко, что Центробанк даже был вынужден разместить на своем сайте список подобных жульнических интернет-ресурсов. Портал «АвтоВзгляд» приводит этот «черный список» полностью:
Be Insurance, OOSAGO.SITE, OSAGO1990, OSAGO-CLUB.COM, OsagoMax — Осаго без выплат, OSAGO-REAL.RU, STRAHOVANIEOSAGO.COM, Strahovka-osago, avtodoc99, STRAHOVKI-TUT.NET, сообщество в социальных сетях «ОСАГО Онлайн», сообщество в социальных сетях «ОСАГО Полисы Электронного е-осаго (Тех.Осмотр)», сообщество в социальной сети «ОСАГО Россия», «Е-ОСАГО. Полис без выплат», ООО «СОНАР» (Страховой брокер МИР, СА МИР), Сервис поиска и продажи страховых и иных услуг и продуктов «СА АВТОДОГОВОР», «Служба ОСАГО-БЛАНК», «Страховое агентство ГОССТРАХ».