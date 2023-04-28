«Автодор» начал впаривать автовладельцам странное КАСКО на М4 «Дон»

«Автодор» начал рекламировать страховку КАСКО, распространяющуюся исключительно на его клиентов во время их поездок по М1 «Беларусь», М3 «Украина», М4 «Дон», М11 «Нева», М12 Москва-Нижний Новгород-Казань, А113 ЦКАД и Западному скоростному диаметру в Санкт-Петербурге. Воспользоваться ею могут только обладатели транспондера T-pass. С застрахованного начнут ежемесячно списывать по 50 рублей за подписку на эту услугу и, что гораздо важнее, он будет платить за проезд по «платникам» на 25% больше(!), чем требует его тариф. Другими словами, если поездка от Москвы до Санкт-Петербурга по М11 стоит около 2000 рублей, то со страховкой от «Автодора» ценник вырастет до 2500 рублей. А в случае с М4 «Дон» цена увеличится с 750 рублей за поездку из столицы в Крым до без малого 1000 рублей.

За эти деньги автовладелец получает страховку, покрывающую его материальный ущерб от ДТП на платной трассе. Но только в размере не более 1 млн. рублей. Компенсация вреда здоровью водителя и пассажиров в договор страхования не входит. А еще страховая компания, в данном случае это либо «Страховая компания ТИТ», либо «Зетта Страхование», устанавливает франшизу в размере 40 000 рублей. То есть страховщики оплачивают только ущерб свыше обозначенной суммы. А этот «сороковник» автовладелец (в случае чего) компенсирует себе сам.

Забавно, но в автодоровской рекламе этого КАСКО особо подчеркивается, что она покрывает также вред от падения деревьев. Которых в принципе не должно быть вблизи от проезжей части «платника». А еще полис трогательно защищает машину застраховнного от последствий атак диких животных. Против которых вдоль всех платных трасс «Автодор» вроде как установил сплошные сетчатые заборы.