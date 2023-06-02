Честно заплатить или получить судимость: чем грозит использование поддельного ОСАГО

Недавно, например, житель Урала был осужден за подделку полиса. Мужчина, увидев, что срок ОСАГО истек, решил изменить на бланке даты заключения договора, выдачи полиса, а также срок страхования. Однако при первом же взгляде на документ сотрудники ГИБДД почуяли неладное. В итоге в ходе следствия было возбуждено уголовное дело. Гражданина признали виновным и приговорили к двум месяцам ограничения свободы.

Но стоит отметить, что далеко не всегда виноват водитель, ибо нередки случаи, когда честные автовладельцы становятся жертвами аферистов. Так, чтобы не попасть в лапы мошенников, стоит запомнить несколько простых правил покупки ОСАГО. Начнем с того, что приобретать «автогражданку» можно либо непосредственно у страховщика, либо у его у официального представителя. А проверять бланк необходимо на сайте РСА или страховщика (при этом пользоваться чужими ссылками нельзя, искать все нужно самостоятельно в браузере).

Так же не стоит забывать о проверке периода действия полиса, соответствия застрахованного имущества и ФИО страхователя (для этого позвоните в контакт-центр страховщика или сверьтесь на сайте РСА). При малейших сомнениях не стесняйтесь обращаться в страховую, чтобы удостовериться в «чистоте» продающего документ агента.

Между тем, стоит держать в голове, что стоимость полиса всегда рассчитывается индивидуально (исходя из частоты случаев попадания в аварии, стажа вождения и других данных). Поэтому какие бы сладкие истории вам не рассказывали недобросовестные продавцы, втюхивая дешевое ОСАГО — не верьте. Помните, что лучше один раз честно заплатить, чем иметь судимость.