ТОП−5 страховщиков, которые меньше всего платят по ОСАГО в 2023 году

За первые три месяца 2023 года сборы страховых компаний в рамках ОСАГО изрядно выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За первый квартал они собрали с автовладельцев 71,1 млрд. рублей — на 28% больше чем в 2022-ом (55,6 млрд. рублей). А выплаты при этом выросли всего на 3% — с 38,3 млрд. за первый квартал 2022 до 39,3 млрд. рублей за январь-март 2023-го.
В очередной раз страховщики сработали по принципу: «кому война, а кому мать родна». В целом по рынку они за первый квартал 2023-го года вернули автомобилистам в качестве возмещения ущерба от ДТП лишь 55% от собранного с них же. При том, что по итогам трех первых месяцев 2022-го года этот показатель находился на уровне 69%.
Самой жадной компанией на рынке ОСАГО в начале 2023-го года оказалась «Тинькофф страхование». Она вернула в качестве компенсаций ущерба жертвам ДТП лишь 32% от собранного с водителей — 880 млн. рублей из 2,75 млрд. полученных.
Непочетное второе место в антирейтинге занимает небольшой страховщик «Пари» с выплатами на уровне 34% от полученного: собрал 74 млн. рублей, а отдал лишь 25 млн.
Третья строчка — у конторки под названием «Евроинс» с ее 38% средств, вернувшихся к автомобилистам в виде компенсаций ущерба по ОСАГО. Ее сборы за первый квартал составили 320 млн. рублей, а выплаты — 122 млн. рублей.
На четвертом месте по степени жадности расположиась еще одна относительно небольшая компания под названием «Двадцать первый век» — с выплатами на уровне 42% от собранного (155 млн. рублей против 380 млн. рублей выручки).
«Сбербанк страхование» оказался лишь на пятом месте с точки зрения соотношения выплат к сборам со своими 43%. Но зато эта организация, как и лидер предсталенного антирейтинга, берет масштабами сумм, оставленных в собственном кармане: получено 1,14 млрд. рублей, выплачено — 491 млн. рублей.
Характерно, что «Российский союз автостраховщиков» предпочел «скромно» не публиковать вопиющую квартальную статистику, иллюстрирующую размах паразитирования страховых компаний на миллионах российских автовладельцев с помощью ОСАГО. Данные обнаружило и систематизировало АСН.