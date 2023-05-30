ТОП−5 страховщиков, которые меньше всего платят по ОСАГО в 2023 году

За первые три месяца 2023 года сборы страховых компаний в рамках ОСАГО изрядно выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За первый квартал они собрали с автовладельцев 71,1 млрд. рублей — на 28% больше чем в 2022-ом (55,6 млрд. рублей). А выплаты при этом выросли всего на 3% — с 38,3 млрд. за первый квартал 2022 до 39,3 млрд. рублей за январь-март 2023-го.

В очередной раз страховщики сработали по принципу: «кому война, а кому мать родна». В целом по рынку они за первый квартал 2023-го года вернули автомобилистам в качестве возмещения ущерба от ДТП лишь 55% от собранного с них же. При том, что по итогам трех первых месяцев 2022-го года этот показатель находился на уровне 69%.

Самой жадной компанией на рынке ОСАГО в начале 2023-го года оказалась «Тинькофф страхование». Она вернула в качестве компенсаций ущерба жертвам ДТП лишь 32% от собранного с водителей — 880 млн. рублей из 2,75 млрд. полученных.