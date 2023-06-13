ОСАГО со скидкой: как мошенники обводят вокруг пальца наивных водителей

Так, недавно жителю Санкт-Петербурга позвонил псевдо-сотрудник страховой службы с предложением оформить новый полис (поскольку у старого истек срок действия). Аферист без запинки отвечал на все вопросы, предложил космическую скидку, предоставил необходимые документы, да еще и отправил клиенту ссылку на страницу, которая являлось братом-близнецом сайта страховой компании. Думаем, не стоит говорить, что сделка состоялась. Однако спустя некоторое время петербуржец решил проверить подлинность документа на реальном сайте компании и неожиданно для себя обнаружил, что такой полис действительно существует, однако принадлежит другому человеку.

Между тем, история с подобным сценарием была разыграна и в Москве. Женщине также позвонил якобы страховщик и предложил оформить ОСАГО с доставкой на дом. По условиям договора, оплатить услугу необходимо было во время вручения бумаг. И все бы прошло гладко, если у гражданки не произошли непредвиденные обстоятельства, из-за которых пришлось перенести встречу. По иронии судьбы, потеряв контакты афериста, дама обратилась прямиком в компанию и с удивлением обнаружила, что ее полис там заказан не был. Вот так, благодаря чистой случайности, москвичка смогла избежать надувательства.

Поэтому стоит помнить, что стоимость полиса «автогражданки» высчитывается персонально под каждого водителя. А невероятная скидка — всегда верный знак, что с вами беседует аферист. К тому же, если вы уже приобрели полис, то удостовериться в его подлинности можно на официальном сайте РСА.