Правила проведения техосмотра снова изменят

На Федеральном портале законопроектов появилась очередная инициатива Минтранса, которая, как предполагается, поможет бороться с операторами ТО, неправомерно завышающими собственную пропускную способность и торгующими диагностическими картами без проверки транспорта.

По действующим правилам начинающие операторы ТО заявляют в Российский союз автостраховщиков расчет предельной пропускной способности будущих пунктов. Однако на практике благодаря различным лазейкам оказывается, что они зачастую берут на себя «повышенные обязательства» и «обилечивают» гораздо большее количество страждущих, чем физически способны принять их посты.

Минтранс не оставляет попыток победить фальсификаторов. Ведомство намерено вписать в формулу расчета пропускной способности предельное число экспертов, привязав этот параметр к количеству диагностических постов, размерам помещения пункта и другим важным показателям. Кроме того, в документе появятся критерии расчета рабочего времени сотрудников.

В отрасли скептически относятся к возможным нововведениям, понимая, что установившийся шаткий статус-кво выгоден для обеих сторон: и получателям услуги, и тем, кто призван ее оперативно обеспечивать. А вот принятие законопроекта, уверены все без исключения, принципиально проблему не решит. Лишь в очередной раз сделает услугу дороже.