Военкоровские телеграм-каналы облетел ролик с выведенным из строя Stryker. Казалось бы: ну и что такого? Мало ли подобного натовского железа уже успело сгореть и покрыться ржавчиной с начала лета, когда украинские войска начали свой широко разрекламированный на западе «контрнаступ». Между тем, вид дымящегося американского БТР стал своего рода «сигнальной лампочкой» для людей, следящих за украинским конфликтом.

Дело в том, что десятки Stryker стоят на вооружении нескольких самых, пожалуй, боеспособных на сегодняшний момент подразделений ВСУ — вместе с немецкими БПМ Marder и британскими танками Chellenger 2. Эти машины, кстати, тоже впервые «засветились» в течении последней пары суток вблизи зоны боевых действий. Подразделения бандеровцев, укомплектованные этими бронемашинами, в свое время были собраны в тактическую группу «Марун». В нее вошли отряды украинского спецназа, десантников и прочих «элиток». До последнего времени их берегли для «последнего и решительного» прорыва в глубину российских оборонительных позиций — к побережью Азовского моря.

Stryker — отличный транспорт для подобного кавалерийского прорыва. Этот восьмиколесный 17-тонный БТР вмещает 8—9 человек десанта, может разгоняться до 90 км/ч по шоссе и нести разнообразное вооружение: обычный или крупнокалиберный пулеметы, 40-мм автоматический гранатомет, пусковую установку противотанковых ракет и даже 105-мм нарезное орудие или 120-мм миномет.