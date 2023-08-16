Что означает появление хваленых американских БТР Stryker на украинском фронте

Военкоровские телеграм-каналы облетел ролик с выведенным из строя Stryker. Казалось бы: ну и что такого? Мало ли подобного натовского железа уже успело сгореть и покрыться ржавчиной с начала лета, когда украинские войска начали свой широко разрекламированный на западе «контрнаступ». Между тем, вид дымящегося американского БТР стал своего рода «сигнальной лампочкой» для людей, следящих за украинским конфликтом.
Дело в том, что десятки Stryker стоят на вооружении нескольких самых, пожалуй, боеспособных на сегодняшний момент подразделений ВСУ — вместе с немецкими БПМ Marder и британскими танками Chellenger 2. Эти машины, кстати, тоже впервые «засветились» в течении последней пары суток вблизи зоны боевых действий. Подразделения бандеровцев, укомплектованные этими бронемашинами, в свое время были собраны в тактическую группу «Марун». В нее вошли отряды украинского спецназа, десантников и прочих «элиток». До последнего времени их берегли для «последнего и решительного» прорыва в глубину российских оборонительных позиций — к побережью Азовского моря.
Stryker — отличный транспорт для подобного кавалерийского прорыва. Этот восьмиколесный 17-тонный БТР вмещает 8—9 человек десанта, может разгоняться до 90 км/ч по шоссе и нести разнообразное вооружение: обычный или крупнокалиберный пулеметы, 40-мм автоматический гранатомет, пусковую установку противотанковых ракет и даже 105-мм нарезное орудие или 120-мм миномет.
Стандартное бронирование защищает машину от 14,5-мм пуль в лобовой проекции и от 7,62-мм винтовочных боеприпасов в бортовой. «Страйкер» можно обвесить дополнительной броней и противокомулятивными решетками. Тогда он сможет выдерживать попадания пушечных 30-мм снарядов «в лицо» и держать крупнокалиберные пули в борт. На вооружении армии США стоят около 5000 Stryker разных модификаций.
Первое боевое крещение этот БТР получил в Ираке. Где быстро выяснилось: его защита бессильна против практически любого противотанкового оружия. Экипажу в нем тесно, а ходовая часть капризна и недолговечна. С тех пор «Страйкер» принципиально не изменился, но несмотря на это остается на вооружении армии США. А теперь и Украины.
Появление элитных соединений ВСУ на «Страйкерах» на линии фронта говорит об одном: с боеспособными резервами у «хохла», похоже, все совсем плохо. Раз приходится отправлять в лобовые штурмы хорошо укрепленных и защищенных позиций столь ценные части. Украинские власти требуют от своих военных результативного наступления до окончания летней компании. Вот те и прут, не считаясь с потерями. Теперь российским военным предстоит тяжелая работа по уничтожению еще и этих «новичков». Как и всех их предшественников на протяжении последних трех месяцев. Тем натовская техника не помогла выжить, и этим никакие Stryker не помогут.