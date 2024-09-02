Эксперты предупредили водителей о резком подорожании полисов ОСАГО

Национальный автомобильный союз (НАС) бьет тревогу: автогражданка стоит в России в 3-5 раз больше, чем в Белоруссии, при том что законодательство, цены на детали и уровень аварийности сопоставимы. И в обозримом будущем разница увеличится — полис ОСАГО скоро прибавит в прайсе еще 30% в нашей стране из-за подорожания запчастей.

Параллель между дружественными странами провел Антон Шапарин, глава НАС. По его словам, типичный владелец (старше 25 лет, более 2 лет водительского стажа) Kia Rio 2020 года выпуска (мотор на 122 л.с.) в России заплатит за ОСАГО от 9 до 14 тысяч рублей, а в Белоруссии — около 3000 в пересчете на нашу валюту. При этом первый может рассчитывать после ДТП на возмещение до 400 000 рублей, а второй — до 10 000 евро (почти 1 млн. целковых).

— При этом стоимость запчастей в России занижена минимум в три раза. Самые ходовые — передние бамперы. Например, для BMW 5-й серии страховые оценивают их в 47 051 рубль, хотя реальная его цена — 198 317 рублей. Для базового «Соляриса» — минимум 9035 рублей, по ОСАГО — 5684 рубля. Реальная стоимость бампера на новую «Гранту» — 4433 рубля, у страховщиков — 1567 рублей, — пишет Mash.

Из-за заниженных компенсаций многие россияне и вовсе отказываются от покупки полиса ОСАГО: в регионах число тех, кто ездит без автогражданки, превышает 50%. К чему все идет? К тому, что система обязательного автострахования может развалиться в ближайшие три года, говорят эксперты НАС. Но прежде ОСАГО успеет еще не раз подорожать. Ближайшая корректировка тарифов поднимет цены примерно на 30% — «благодаря» росту стоимости запчастей.