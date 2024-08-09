Как мошенники «разводят» водителей на дорогах в 2024 году

Если вы думаете, что сегодня, благодаря повсеместным камерам фото- и видеофиксации и явному прогрессу в работе правоохранительных органов, различных автоподстав и других мошеннических действий на дорогах стало меньше, то сильно ошибаетесь! Злоумышленники не устают придумывать все новые и новые способы «развода» автовладельцев. Как распознать и избежать обмана, порталу «АвтоВзгляд» рассказали автоэксперты: специалисты в области безопасности и защиты прав граждан.

Но для начала надо сказать, что и традиционные автоподставы родом из 90-ых никуда не делись, а просто, как объяснил нам член Общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр ШКУМАТОВ, они стали более изощренными, продуманными, поэтому и доказать вину мошенников сейчас не всегда просто:

— Статистики о том, что «разводов» на дорогах стало меньше, нет, — говорит г-н Шкуматов. — Автоподстащики теперь устраивают «хитрые» аварии, подставляя жертву так, чтобы самим быть признанными невиновной стороной. Цель — получить выплату по ОСАГО или, если у второго водителя полиса нет, высудить у него крупную сумму, нередко с подключением подставных экспертов-подельников, которые завышают сумму ущерба.

Бывают случаи, когда «злодей» через время подает в суд на автомобилиста, которого подставил, и требует дополнительных выплат, даже если ранее получил компенсацию по ОСАГО от страховой компании, чаще всего по якобы ранее не замеченному ущербу, «проведя» новую экспертизу. Чаще всего криминал практикует подставы при перестроении, при съезде с кругового перекрестка с не крайней правой полосы, — напоминает эксперт.

Фото globallookpress.com

Его мнение подтверждает и директор Фонда развития общественного мониторинга и защиты прав потребителей финансовых услуг и руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Евгения ЛАЗАРЕВА:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­- В последние годы «разводы» на дорогах действительно стали более сложными и многоходовыми. Одна из схем, например, состоит в том, что к водителю после ДТП подходят незнакомцы и просят подписать так называемый договор цессии — то есть уступить им право требования выплат со страховой компании. В обмен на это они предлагают небольшую сумму денег на ремонт авто прямо у капота.

Автомобилист может поддаться и все подписать, считая, что таким образом сэкономил время и нервы. Однако позже выясняется, что его «благодетель» от его же имени «подправил» документы о ДТП и через суд получил большую сумму возмещения вместе со штрафами и пенями от страховой компании. Все деньги он, конечно, оставил себе, а долги перед налоговой за штрафы и пени, которые налогом облагаются, оставил на ничего не подозревающего автолюбителя.

Далее происходит следующее: налоговая взыскивает долг с автовладельца, а страховая подает на него в суд, узнав о подделанных документах, если такой эпизод был и об этом стало известно. Всего этого можно избежать, если не подписывать договоров с неизвестными, — предупреждает г-жа ЛАЗАРЕВА.