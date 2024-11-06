Мало кто из горожан помнит, что одним из предвыборных обещаний нынешнего мэра столицы, которые он давал, впервые баллотируясь на эту высокую должность, было избавление Первопрестольной от пробок. Однако как г-н Собянин ни старается, заторов меньше не становится. При этом он и его присные продолжают гнуть свою линию, выдумывая и успешно внедряя самые разнообразные методы давления на аборигенов с тем, чтобы они как можно быстрее избавлялись от своих «железных коней». Очередная атака на моторизованный электорат случилась аккурат в первый день последнего месяца осени-2024.

Нет, нельзя сказать, что все усилия градоначальника по борьбе с пробками — что мертвому припарка. По крайней мере, ни Садовое кольцо, ни МКАД не «замыкаются» в мертвом «стояке», как это случалось при прежнем руководстве мегаполисом. Однако многочасовые заторы и на ТТК, и на той же Московской кольцевой, и на вылетных магистралях и сейчас живее всех живых. Да и внутри практически каждого округа имеется множество локаций, где на пустом месте можно потерять уйму времени.

Виной тому и очевидные логистические просчеты в организации движения, и сужение проезжей части за счет расширения тротуаров, и установка ста, образно говоря, светофоров на стометровой улочке, и чрезмерное увлечение пешеходными (причем — исключительно наземными) переходами.

Впрочем, «просчетами» все это безобразие мы назвали, наверное, зря. И перечисленные, и другие «ухудшайзинги» автомобильной жизни москвичей введены властями вполне сознательно — с целью заставить граждан и гражданок отказаться от передвижения на собственных колесах.

А чтобы этот процесс шел быстрее: вот вам и многочисленные и повсеместные запреты стоянки/остановки там, где это совершенно не влияет ни на трафик, ни на безопасность дорожного движения. Мало? Тогда снесем все плоскостные гаражи. Не убедили? Тогда извольте раскошелиться на парковку в самом «диком» спальном районе у МКАД, но помните, что она будет постоянно дорожать.

И ведь, черт возьми, дорожает! Да еще как! Сегодня на очень ограниченном числе столичных улиц парковочный тариф держится на отметке 40-60 руб./час. C 1 ноября 2024 года это удовольствие обходится минимум в 80 рубликов. А местами уже и в десять раз больше! Серьезно, без шуток: уже несколько улиц в центре Москвы обзавелись соответствующим статусом. Причем есть серьезные основания полагать, что парко-место по тарифу 800 руб./час довольно скоро станет нормой для значительной части городских платных парковок. В пределах ТТК — так уж точно.

Но, судя по полному безразличию столичных автовладельцев к подобным новациям, или москвичи действительно очень богаты, или, что вероятнее, не очень умны, раз покорно воспринимают все новые и новые поборы.

Впрочем, более подробно о всех нюансах антиводительской парковочной политике московского градоначальства вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.