Стоимость полисов ОСАГО снизилась за первый квартал 2025 года

По данным Банка России, с начала 2025 года автовладельцы стали платить меньше за обязательную страховку. Средняя цена классического полиса ОСАГО за три месяца снизилась на 5,1% в годовом сравнении, а всего за этот период было оформлено 9,8 млн договоров, включая 868 тыс. краткосрочных полисов.

При этом выплаты по КАСКО выросли почти в полтора раза

«Известия», ссылаясь на данные Центробанка, сообщили, что средняя стоимость классического полиса ОСАГО в первом квартале снизилась до 6,9 тыс. рублей. И это связано с двумя факторами: появлением в прошлом году дешевых краткосрочных полисов и усилением конкуренции между страховыми компаниями.

Чаще других краткосрочные полисы покупали таксисты — на них пришлось 98,7% договоров. Средняя стоимость такого ОСАГО составила 306 рублей, а для машин с «шашечками» — 272 рубля (за два дня).

Средняя сумма выплаты по «автогражданке» выросла на 15,8%, достигнув 105,3 тыс. рублей. А общая, напротив, немного сократилась — до 51,7 млрд рублей. Это объясняется уменьшением числа страховых случаев.

В отличие от ОСАГО, полис КАСКО стал дороже. Да и объем выплат по этому виду страхования увеличился в 1,5 раза, чему поспособствовали подорожание запчастей и рост количества страховых случаев из-за увеличения числа действующих договоров. Средняя выплата по КАСКО за первый квартал составила 212 тыс. рублей, что на 14,6% выше, чем в январе-марте 2024-го.