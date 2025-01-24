Страх без совести: почему страховщики отказываются повышать выплаты по ОСАГО

Закономерная и «логичная» попытка добиться повышения в России лимитов выплат по ОСАГО может не увенчаться успехом. И это несмотря на тот факт, что лимиты эти давно не пересматривали. Эксперт поделился с порталом «АвтоВзгляд» своим мнением о том, как навести порядок на отечественном рынке автогражданской ответственности.

Поправки в Закон «Об ОСАГО» внесли на рассмотрение в Госдуму. Депутатам предлагается увеличить размер выплат в части возмещения вреда имуществу потерпевшего на 30% - до 520 000 рублей. Однако идею раскритиковали в «Российском союзе автостраховщиков (РСА)». Признав, что «вопрос о страховых суммах логичен и более актуален, чем несколько лет назад», в ассоциации заявили, что в любом случае считают возможным его рассмотрение лишь тогда, «когда стабилизируется инфляция». При этом представители РСА не пояснили, каким образом можно оправдать заморозку лимитов по выплатам в условиях непрерывного роста инфляции.

Заметим: единственный раз за всю историю закона об обязательном страховании автогражданской ответственности лимиты выплат по нему индексировались в 2014 году. Так чем же мотивируют страховщики свое недовольство разумной, по их же признанию, инициативой, помимо странного пожелания дождаться для начала стабилизации инфляции?

— Аргумент у РСА незамысловатый, — замечает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин. — Страховым компаниям «больно», «плохо», «их нужно поддержать», хотя они который год подряд фиксируют рекордные прибыли. При этом в России пора не просто повысить лимиты выплат по ОСАГО, а взять за основу систему, принятую в союзнической Белоруссии.

Фото globallookpress.com

Мы знаем, что там тарифы гораздо ниже — в два-три раза. При этом лимиты в два с лишним раза выше. Лимиты и по «железу», и по причинению вреда жизни и здоровью — 10 000 евро.

Следовательно, в белорусской модели, которая экономически от российской ничем не отличается, такие тарифы становятся реальными и при этом прибыльными для игроков. Там работает целый ряд компаний, и все ощущают себя очень хорошо, — комментирует ситуацию наш эксперт.

При этом собеседник портала «АвтоВзгляд» сомневается, что находящиеся сейчас в Госдуме поправки в Закон «Об ОСАГО» будут приняты. Так что же делать? Необходимо разрешить белорусским компаниям работать на нашем рынке по их тарифам, считает эксперт. Это тем более логично если вспомнить, что с 1 октября на территории Союзного государства России и Белоруссии действует единый российско-белорусский полис.

— Также следует разрешить государству создавать своих игроков на этом рынке, — полагает г-н Шапарин. — Если уж ОСАГО для страховщиков «типа невыгодный сегмент», то пусть у нас появится государственный игрок.

Фото globallookpress.com

И все же интересно, какие еще аргументы РСА пустит в ход, чтобы отрасль и дальше наживалась на «бесприбыльном» ОСАГО? А если этот источник доходов и впрямь такой проблемный, низко маржинальный, приносящий страховой отрасли сплошь одну головную боль, может, настал отличный шанс избавиться от него, и впрямь переложив сие тяжкое бремя на «мощные плечи» белорусских коллег?

Понятно, что, сколько ни ерничай, а страховые компании добровольно от этого «жирного куска» не откажутся. И что-то подсказывает, что в ситуацию на этом рынке действительно пора всерьез вмешиваться государству.