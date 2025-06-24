Путин подписал закон об увеличении выплат по Европротоколу при разногласиях

Президент России Владимир Путин утвердил закон, повышающий лимит страховых выплат по Европротоколу в случае разногласий между участниками ДТП. Новые правила призваны сократить число спорных случаев и ускорить процедуру возмещения ущерба.

«Российская газета» сообщает, что теперь потерпевшая сторона сможет получить до 200 тысяч рублей вместо прежних 100 тысяч при оформлении аварии без вызова полиции. Изменения коснутся ситуаций, когда водители не пришли к единому мнению о виновности в происшествии. Ранее действовавший лимит в 100 тысяч рублей оставался неизменным с 2018 года, хотя стоимость ремонта автомобилей за это время значительно выросла.

Размер выплатыпо Европротоколу зависит от нескольких факторов. Если разногласий нет, а повреждения зафиксированы на фото, то максимальная сумма компенсации достигает 400 тысяч рублей. При отсутствии фотографий, но согласии сторон лимит остается на уровне 100 тысяч. Эта же сумма прежде была максимальной, если снимки есть, но участники аварии не смогли договориться.

Водители обращаются к Европротоколу все чаще: например, в 2024 году без вызова сотрудников ГАИ в стране оформили почти 824 тысячи аварий. Увеличение выплат должно сделать применение упрощенной схемы более справедливым и удобным для автомобилистов.

Закон вступит в силу после его официальной публикации.