В России планируют значительно повысить прайсы на услуги ГИБДД

Правительство РФ готовит законопроект о пересмотре размера государственных пошлин за услуги, связанные с автомобилями. Проектный документ уже одобрен кабинетом министров и в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Основная цель изменений — компенсировать расходы госорганов на оказание услуг, которые за последние годы значительно выросли из-за инфляции и изменения экономической ситуации в стране.

Согласно сообщению ТАСС, наиболее болезненным для автомобилистов станет подорожание процедуры оформления водительских удостоверений. Пошлина за выдачу в/у нового образца увеличится до 6000 рублей, старого — до 4000 рублей, а международного образца — до 3200 руб. Последний раз эти тарифы пересматривались в 2014 и 2018 годах, тогда как затраты на производство документов с тех пор существенно возросли.

Помимо этого, поднимутся сборы за регистрацию транспортных средств. Госномера подорожают с 2000 до 3000 рублей, а стоимость свидетельства о регистрации ТС на бумажном носителе увеличится втрое — до 1500. Пластиковый вариант документа обойдется в 4500 вместо прежних 1500. Кроме того, вводится новая пошлина в размере 50 руб. за запрос выписки из госреестра транспортных средств, который сейчас выполняется бесплатно.

Отдельные изменения коснутся процедуры технического осмотра. За оформление диагностических карт, подтверждающих прохождение ТО, теперь будет взиматься отдельная пошлина. Это связано с тем, что операторы техосмотра используют IT-инфраструктуру МВД, расходы на содержание которой ранее никак не компенсировались.

Автошколы также столкнутся с новым сбором — 15 000 рублей за получение заключения о соответствии учебной базы установленным требованиям. Власти считают, что эта мера не должна повлиять на сцену обучения, однако повысит ответственность образовательных учреждений.