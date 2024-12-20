Ставим подержанное авто на учет: на что обращают особое внимание криминалисты

Постановка любого подержанного автомобиля, особенно если тому более 10 лет, и он уже успел сменить не одного хозяина, всегда сопряжена с некоторым волнением: а вдруг опытный криминалист на площадке заметит то, на что не обратили внимание при покупке? А вдруг — экспертиза? А вдруг — «кривые» документы и перебитые номера? В двух случаях из трех, машина проверку пройдет совершенно спокойно, но чтобы не стать «тем самым счастливчиком», нужно перенять часть знаний специалистов, которые несложно подглядеть у сотрудников ГАИ. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Абсолютное большинство покупателей автомобилей сегодня идут на вторичный рынок — новую машину себе просто не позволишь, а вот подержанную — вполне. Легко найти достойный вариант, конечно, не получится, но путь осилит идущий, так что череда компромиссов, в первую очередь с самим собой, сразу несколько неплохих вариантов подобрать позволит.

Дальше — осмотр и переговоры: документы, СТО, торг. Привлечение профессиональных «подборщиков» — услуга для высокого ценового сегмента, в бюджетной рухляди покупатель надеется исключительно на себя да на удачу. И оба могут подвести.

Даже если документы не вызывают сомнений, «отчет», купленный на известном ресурсе, сверкает зеленью, у машины могут быть «подводные камни», которые запросто откроются на той самой площадке, где эксперт-криминалист осматривает каждый автомобиль, перед тем как дать свою визу для постановки на учет.

Фото globallookpress.com

Как бы не попасть на удочку мошенников и найти тщательно скрываемое до передачи денег? Лучший вариант — предложить продавцу, пусть и не безвозмездно, вместе пройти процедуру.

Однако на такое пойдут не все: спрос велик, позади — очередь желающих, а время — деньги. Так что осматривать «красные линии» зачастую приходится самостоятельно. На что смотреть?

Правильный ответ — на то, что смотрит криминалист. Например, на номер двигателя: его проверяют и сверяют тщательно, несмотря на заявления многих «купцов». Первый делом, как откроют капот, идут обозревать именно номерной агрегат: если есть ржавчинка — попросят убрать, а если коррозия съела цифры — отправят в лабораторию.

Далее — номер кузова: если он покрыт краской, например, перекрашивалось подкапотное, то его потребуют замыть до металла. Откупиться историями, что, мол, и так все видно, не получится: до металла. Естественно, никакими шкурками и прочими абразивами его чистить нельзя — только химия. Каждая цифра должна быть видна.

Фото портала АвтоВзгляд.

После криминалист самым внимательным образом, с помощью зеркальца, осмотрит площадку, на которой vin-код выгравирован. Если это «стакан», как у многих автомобилей, то зеркальце подсунут во все полости, дабы убедиться, что сварочных швов нет. Найдут — будет беда. И лаборатория.

Кстати, осмотр достаточно жесткий, если не сказать большего: группа «ценных специалистов», пытавшаяся поставить на учет подержанного «японца», контроль не прошла, поскольку в номере кузова плохо читался всего один знак. Если точнее, «шестерка» или «ноль» на конце кода, покрывшиеся за 20 лет коррозией, поставили крест на прохождении осмотра и отправили всю братию вместе с автомобилем на проверку.