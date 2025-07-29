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Глава РСА Уфимцев подробно рассказал о грядущей реформе ОСАГО

Водителей ждет ряд нововведений

В России готовится реформа ОСАГО, которая изменит порядок возмещения ущерба в том случае, если автовладелец выбирает не натуральную, а денежную форму компенсанции. Впрочем, будут и другие нововведения.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Глава РСА Уфимцев подробно рассказал о грядущей реформе ОСАГО

Как рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев «Интерфаксу», компенсацию разделят на две части. Первая — основная выплата, рассчитанная с учетом износа деталей. Вторая — доплата, компенсирующая износ, если первоначальной суммы водителю не хватило. Чтобы ее получить, автовладелец должен будет предоставить чек с СТО, подтверждающий реальные затраты.

Помимо этого, Уфимцев сообщил, что обсуждение повышения лимитов выплат по ОСАГО пока отложили. Это связано с тем, что текущий лимит в 400 тысяч рублей превышается лишь в 5-7% случаев.

Зато обсуждается возможность введения дополнительного повышающего коэффициента для расчета стоимости ОСАГО в регионах с высокой убыточностью. Уфимцев уточнил, что это коснется только тех субъектов РФ, где убытки превосходят средний уровень по стране.

Особое внимание удалят старым автомобилям. Для машин в возрасте более 30 лет могут ввести свой повышающий коэффициент, чтобы стимулировать их владельцев сменить транспортное средство. Но окончательное решение пока не принято.

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