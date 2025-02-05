Осмотрим тех и этих: реформа рынка обязательного ТО больно ударит по водителям

Изменения в регулировании рынка ТО автомобилей скоро будут обсуждаться в Госдуме. Эксперт объяснил порталу «АвтоВзгляд», что нововведения могут оказаться неожиданно существенными и весьма неприятными для слишком большого числа автовладельцев. А для некоторых — так и вообще непреодолимыми.

В феврале депутаты Госдумы намерены рассмотреть поправки в законах, касающихся регулирования рынка техосмотра легковых авто. Одна из них — повышение с 2026 года стоимости этой процедуры (минимальный тариф планируется повысить до 1500 рублей).

Сейчас, напомним, аккредитацией и контролем операторов ТО (их в России насчитывается в общей сложности 3900 занимается «Российский союз автостраховщиков» (РСА). Однако рассматривается возможность передать эти полномочия в Росаккредитацию. И чем это грозит простому автолюбителю?

— Уже анонсированное повышение минимального тарифа на ТО — это, скорее всего, действительно только начало реформы, — предполагает генеральный директор юридической компании «Группа-А» Георгий Габолаев. — Если в итоге состоится передача контроля за проведением техосмотра от РСА в Росаккредитацию, для автовладельцев это может иметь несколько последствий, ведь любые реформы в сфере ТО обычно ведут к дополнительным расходам простых граждан, — подчеркивает эксперт.

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Изменение структуры контроля на рынке, то есть передача функций выдачи аккредитации и мониторинга за соблюдением норм в Росаккредитацию, может привести к ужесточению требований к самим пунктам ТО, допускает г-н Габолаев:

— Возможно, малые игроки просто не смогут выполнить новые условия и уйдут с рынка, что сократит количество доступных точек техосмотра. Если количество операторов уменьшится, то снизится конкуренция. А это значит, что цены могут вырасти еще выше, — рассуждает гендиректор «Группы-А». — И если контролировать рынок станет Росаккредитация, то возможно ужесточение проверок под предлогом устранения схем фиктивного прохождения ТО и внедрение новых регламентов.

В результате может увеличиться время на прохождение осмотра, добавятся бюрократические проволочки. А коли из-за новых требований закроется часть станций, то в небольших городах и регионах автомобилистам придется ездить дальше, чтобы пройти техосмотр. В некоторых местах могут появиться очереди. Доступность услуги в целом при таком развитии событий ухудшится — опасается наш собеседник.

А если из-за новых требований закроется часть станций, то в небольших городах и регионах автомобилистам придется ездить дальше, чтобы пройти техосмотр. В некоторых местах могут появиться очереди. Доступность услуги в целом при таком развитии событий ухудшится, предупреждает Габолаев.

Фото freepik.com

— Что делать автовладельцам? Изменений еще нет, но если реформа вступит в силу, лучше подготовиться к негативным сценариям. Пройти осмотр заранее, пока рынок еще стабилен. Следить за новыми требованиями, чтобы не оказаться в ситуации, когда пункт ТО просто закрылся. Планировать бюджет с учетом возможного повышения стоимости процедуры, — дает советы специалист.

Но будем надеяться, что законодатели знают, что делают, меняя правила игры на рынке ТО. И уж в любом случае всем будет проще, если в этом сегменте произойдет минимум перемен. В том числе — таких, которые могли бы привести к заметному удорожанию услуги и резкому сокращению участников этого рынка. Но не только.

Как известно, в конце 2021-го техосмотр легковушек и мотоциклов, используемых в личных целях, стал процедурой необязательной, требующейся только в нескольких случаях: при регистрации авто возрастом больше четырех лет или при смене владельца такого ТС, а также при внесении модификаций в конструкцию или замене ключевых агрегатов.

Попытки ужесточить требования к применимости самой процедуры, то есть расширить список условий для ее обязательного прохождения, могут значительно осложнить жизнь автовладельцам, у которых и без того хватает забот из-за неуклонного удорожания топлива, ОСАГО, доступности и цены запчастей для иномарок и стоимости обслуживания машин. Хочется верить, что до такой меры дело в любом случае не дойдет.