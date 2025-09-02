В России за год подешевели полисы ОСАГО

С января по июль текущего года средний ценник ОСАГО в России снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. Стоимость одного полиса составила 7272 рубля. При этом выплаты подросли на 15,6%, что вылилось в 111 589 рублей.

В то же время выплаты по «автогражданке» выросли

Об этом рассказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, премия по «автогражданке» в середине лета в среднем равнялась 7245 рублям. Такие цифры оказались на 4,9% ниже, если проводить параллель с прошлогодним июлем. В свою очередь, средний размер выплаты признан рекордным, поскольку дорос до 120 369 «деревянных», увеличившись на 10,5% в годовом выражении.

Хотя средняя выплата растет рекордными темпами, а стоимость запчастей «плавает», страховщики не только сдерживают рост ценников на ОСАГО, но и предлагают водителям более выгодные условия за счет свободного тарифа, отметил г-н Уфимцев. Он пояснил, что стоимость «автогражданки» удается сдерживать в основном из-за высокой конкуренции между страховщиками за аккуратных автовладельцев, четко соблюдающих ПДД и не провоцирующих дорожных аварий. С июля 2024 года их доля выросла за 12 месяцев во всех регионах страны.