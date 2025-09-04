Российские водители стали чаще оформлять страховку

В 2025-м наши автомобилисты начали чаще покупать страховые полисы, приобретая не только обязательную «автогражданку», но и расширенные версии. Если сравнивать периоды с января по июнь этого и предыдущего года, то ОСАГО стало популярнее на 4,2%, а КАСКО — на 5%.

Спрос увеличился и на ОСАГО, и на КАСКО

Такими цифрами поделились аналитики Центробанка. Согласно его данным, за первое полугодие 2025-го россияне оформили 21,3 млн обычных полисов «автогражданки». При этом 17,9 млн купили простые водители. Краткосрочные договоры заключили 2,2 млн, почти в 100% случае речь шла о такси.

В итоге страховщики получили 156,5 млрд рублей взносов. На компенсации ушло 108,7 млрд, что на 6,4% больше, если сравнивать со статистикой прошлого года за те же шесть месяцев. Средние выплаты дошли до 101,5 тыс. рублей, увеличившись почти на 20%. В то же время ценник полиса составил 6,8 тыс. целковых, снизившись на 4,3%.

За аналогичный период финансовая емкость рынка КАСКО достигла 149,6 млрд рублей. Число договоров, заключенных с физлицами, выросло на 173 тыс., вылившись 3,8 млн. Средний ценник договора почти не изменился, составив 20,3 тыс. рублей, но выплаты стали выше в 1,5 раза.