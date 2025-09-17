Поблажка вышла: страховщики неожиданно увеличивают выплаты по ОСАГО

Президент «Всероссийского союза страховщиков» (ВСС) и «Российского союза автостраховщиков» (РСА) Евгений Уфимцев представил на «круглом столе», состоявшемся на площадке «Общероссийского национального фронта» (ОНФ) масштабный пакет изменений в законодательство об ОСАГО. Эти новации призваны решить острые проблемы, с которыми сегодня сталкиваются миллионы автовладельцев после ДТП, сделав процесс получения возмещения более гибким и выгодным для потребителя.
Ключевая идея реформы — не отмена существующего порядка, а его дополнение новыми опциями, которые дадут водителю реальную свободу выбора и даже финансовую выгоду. Сегодня, повторим, большинство страховых компаний (СК), не имея договоров с автосервисами или не успевая организовать ремонт в уставные сроки, предпочитают выплачивать клиентам денежную компенсацию вместо натурального возмещения.
Однако ее размер зачастую оказывается недостаточным, так как расчет ведется с учетом износа деталей. Для старого автомобиля с большим пробегом (а средний возраст российского автопарка давно преодолел отметку в 15 лет) эта сумма может быть вполовину меньше реальной стоимости ремонта. Новый механизм предлагает решение вопроса.
Если СК выплатила денежную компенсацию, а не направила автомобиль на СТО, у автовладельца появляется право самостоятельно организовать восстановление своего транспортного средства на любой проверенной станции техобслуживания, которой он доверяет.
После того как ремонт будет выполнен и оплачен, клиент сможет вернуться к своему страховщику и получить вторую, дополнительную выплату — компенсацию стоимости того самого износа.
Как пояснил г-н Уфимцев, «после получения страховой выплаты потерпевший может сам провести ремонт, если хочет, и с этим получает право обратиться к страховщику за дополнительной выплатой в пределах величины износа».
Таким образом, итоговая сумма, которую водитель получит от страховой компании на руки, может стать значительно больше. Для удобства автовладельцев предлагается установить довольно длительный срок для обращения за этой доплатой — 9 месяцев с момента первичного урегулирования, что позволяет спланировать ремонт без лишней спешки.
И отдельное внимание на «круглом столе» было уделено проблеме скрытых повреждений, которые обнаруживаются уже в процессе ремонта.
Сейчас их компенсация сопряжена с бюрократическими сложностями. Новые правила вводят простую и прозрачную процедуру: если при разборке автомобиля выяснилось, что повреждения серьезнее, чем казалось изначально, у клиента есть 90 дней, чтобы уведомить об этом страховую компанию и получить справедливую доплату по упрощенной схеме.
В совокупности все эти меры направлены на то, чтобы перевести автовладельца из положения пассивного получателя часто недостаточной суммы в активного участника процесса, который может сам выбрать сервис и в итоге получить от страховщика полную стоимость восстановительного ремонта, включая компенсацию за износ запчастей.
Короче говоря, идеи хорошие, остается посмотреть, как они будут реализованы на практике и когда: точных сроков реализации задуманного страховщики пока не называют.