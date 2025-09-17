Поблажка вышла: страховщики неожиданно увеличивают выплаты по ОСАГО

Большинство отечественных автовладельцев уже забыло, что в свое время страховое сообщество страны сделало все, чтобы заменить денежные выплаты в рамках ОСАГО на так называемое натуральное возмещение — то есть ремонт транспортного средства в уполномоченном страховой компанией автосервисе. На тот момент страховым это было куда выгоднее, чем расставаться с наличными. Хотя водители были категорически против такого подхода: в те славные времена можно было отремонтировать пострадавшую в ДТП машину своими силами, и прилично сэкономив, и получив качественный результат. Но времена меняются, и сегодня и страховщикам, и моторизованным россиянам интереснее отдавать свое ТС в починку, чем мучаться в поисках запчастей и квалифицированных мастеров. Однако реалии таковы, что сами СТО отказываются от такого счастья и в итоге нынче около 95% автовладельцев получают выплаты по ОСАГО, а не натуральное возмещение. Беда в том, что выплат этих категорически не хватает. Проблема стала настолько очевидной, что страховщикам, воленс-ноленс, пришлось задуматься об их повышении. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что они придумали и поможет ли их инициатива автолюбителям.

Президент «Всероссийского союза страховщиков» (ВСС) и «Российского союза автостраховщиков» (РСА) Евгений Уфимцев представил на «круглом столе», состоявшемся на площадке «Общероссийского национального фронта» (ОНФ) масштабный пакет изменений в законодательство об ОСАГО. Эти новации призваны решить острые проблемы, с которыми сегодня сталкиваются миллионы автовладельцев после ДТП, сделав процесс получения возмещения более гибким и выгодным для потребителя.

Ключевая идея реформы — не отмена существующего порядка, а его дополнение новыми опциями, которые дадут водителю реальную свободу выбора и даже финансовую выгоду. Сегодня, повторим, большинство страховых компаний (СК), не имея договоров с автосервисами или не успевая организовать ремонт в уставные сроки, предпочитают выплачивать клиентам денежную компенсацию вместо натурального возмещения.

Однако ее размер зачастую оказывается недостаточным, так как расчет ведется с учетом износа деталей. Для старого автомобиля с большим пробегом (а средний возраст российского автопарка давно преодолел отметку в 15 лет) эта сумма может быть вполовину меньше реальной стоимости ремонта. Новый механизм предлагает решение вопроса.

Фото: globallookpress.com

Если СК выплатила денежную компенсацию, а не направила автомобиль на СТО, у автовладельца появляется право самостоятельно организовать восстановление своего транспортного средства на любой проверенной станции техобслуживания, которой он доверяет.

После того как ремонт будет выполнен и оплачен, клиент сможет вернуться к своему страховщику и получить вторую, дополнительную выплату — компенсацию стоимости того самого износа.

Как пояснил г-н Уфимцев, «после получения страховой выплаты потерпевший может сам провести ремонт, если хочет, и с этим получает право обратиться к страховщику за дополнительной выплатой в пределах величины износа».

Таким образом, итоговая сумма, которую водитель получит от страховой компании на руки, может стать значительно больше. Для удобства автовладельцев предлагается установить довольно длительный срок для обращения за этой доплатой — 9 месяцев с момента первичного урегулирования, что позволяет спланировать ремонт без лишней спешки.

И отдельное внимание на «круглом столе» было уделено проблеме скрытых повреждений, которые обнаруживаются уже в процессе ремонта.

Фото: globallookpress.com

Сейчас их компенсация сопряжена с бюрократическими сложностями. Новые правила вводят простую и прозрачную процедуру: если при разборке автомобиля выяснилось, что повреждения серьезнее, чем казалось изначально, у клиента есть 90 дней, чтобы уведомить об этом страховую компанию и получить справедливую доплату по упрощенной схеме.

В совокупности все эти меры направлены на то, чтобы перевести автовладельца из положения пассивного получателя часто недостаточной суммы в активного участника процесса, который может сам выбрать сервис и в итоге получить от страховщика полную стоимость восстановительного ремонта, включая компенсацию за износ запчастей.

Короче говоря, идеи хорошие, остается посмотреть, как они будут реализованы на практике и когда: точных сроков реализации задуманного страховщики пока не называют.