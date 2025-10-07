Минфин предложил новую схему выплат по ОСАГО

Согласно свежей инициативе Минфина, возмещение по ОСАГО должно выплачиваться без учета износа запчастей, если страховщики получат право выбирать между денежной компенсацией и ремонтом. На сегодняшний день решение принимают автомобилисты.

О предложении ведомства сообщило агентство «Прайм», ссылаясь на замминистра финансов Ивана Чебескова. По его мнению, если водителей лишат альтернатив, нужно платить полную сумму компенсации по ОСАГО: с учетом повреждений и без вычета износов.

Г-н Чебесков сделал заявление в рамках парламентских слушаний в Госдуме, посвященных изменениям в закон об ОСАГО. Участники мероприятия обсуждали предложение страховщиков, пожелавших выбирать форму компенсации без участия граждан. На сегодняшний день это ключевая развилка в законопроекте.

В то же время страховщики призывают ввести дополнительную выплату, если в ходе ремонта будут выявлены скрытые повреждения, увеличивающие стоимость необходимых работ.

По мнению зампреда ЦБ Филиппа Габунии, при расчете выплат по ОСАГО отмена учета износа автомобилей может спровоцировать рост стоимости полисов на 40%, причем одномоментный. Износ является значимой частью тарифа, подчеркнул представитель ЦБ в ходе слушаний в Совете Федерации, пишет ТАСС.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме обозначили сроки запуска проверки ОСАГО дорожными камерами.