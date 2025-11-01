Верховный суд вступился за водителя, который не мог открыть капот

Как сообщает РАПСИ, несмотря на многократные попытки женщины договориться, добиться проведения оценки у нее так и не вышло. Потерпевшей пришлось заказать независимую экспертизу, стоимость которой составила 880 000 рублей.
Верховный суд 1 ноября вынес решение — встал на сторону автовладельца. В ведомстве подчеркнули, что специалисты «СОГАЗа» обладали необходимыми знаниями и инструментами для работы с неисправной машиной и не должны были перекладывать эту задачу на потерпевшего.
Коллегия также дала важные разъяснения по финансовой стороне вопроса. Все убытки, возникшие из-за неисполнения организацией своих обязательств, теперь подлежат возмещению в полном объеме и не ограничиваются лимитом по ОСАГО.