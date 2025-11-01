Верховный суд вступился за водителя, который не мог открыть капот

Инцидент, который стал поводом для разбирательства, случился еще в августе 2022-го. После аварии хозяйка BMW отправила машину на диагностику, но страховая компания «СОГАЗ» отказалась ее проводить, сославшись на невозможность попасть в моторный отсек из-за сломанной детали.

И постановил, что это — проблема страховщика, а не автовладельца

Как сообщает РАПСИ, несмотря на многократные попытки женщины договориться, добиться проведения оценки у нее так и не вышло. Потерпевшей пришлось заказать независимую экспертизу, стоимость которой составила 880 000 рублей.

Верховный суд 1 ноября вынес решение — встал на сторону автовладельца. В ведомстве подчеркнули, что специалисты «СОГАЗа» обладали необходимыми знаниями и инструментами для работы с неисправной машиной и не должны были перекладывать эту задачу на потерпевшего.

Коллегия также дала важные разъяснения по финансовой стороне вопроса. Все убытки, возникшие из-за неисполнения организацией своих обязательств, теперь подлежат возмещению в полном объеме и не ограничиваются лимитом по ОСАГО.