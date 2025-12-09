В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО

Для владельцев легковых автомобилей, грузовиков и автобусов на 15% расширились границы тарифного коридора ОСАГО в обе стороны. В случае мотоциклистов произошло то же самое, но на 40%. Нововведения обусловлены стремлением сделать цену полисов более справедливой.

Соответствующее указание дал Центробанк. По мнению регулятора, корректировки позволят более точно учитывать риски автомобилистов. В итоге базовая ставка для водителей составила 1399 — 8665 рублей, а байкерам нужно ориентироваться на вилку 155 — 4260 «целковых». Согласно прогнозу РСА (Российский союз автостраховщиков), в нынешних реалиях «автогражданка» подорожает на 3-15%.

Кроме того, изменились значения территориального коэффициента. Для 20 территорий его снизили, а еще для 28 повысили. Например, произошло двукратное увеличение в Новосибирской области и в трех районах Ингушетии. Там особенно велик риск махинаций в сфере автострахования.

Напомним, последний раз коридор по ОСАГО меняли в начале осени 2022 года. С тех пор размер средних выплат увеличился в 1,5 раза.