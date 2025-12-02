Российским водителям раскрыли самые популярные схемы мошенников с ОСАГО

Мошенники активно орудуют в нашей стране во всех сферах, и автомобильная, к сожалению, не является исключением. Довольно часто злоумышленники пытаются манипулировать простыми водителями, инсценируя угон или происшествия с прицелом на выплаты по ОСАГО.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей пресс-службы МВД. По их словам, фиктивный угон в России стал довольно привлекательным видом обмана. С его помощью злоумышленники стремятся получить право на страховые выплаты. Такая разновидность мошенничества весьма удобна для исполнителей, поскольку истинный мотив произошедшего сложно доказать. Обычно украденную машину оперативно разбирают на запасные детали.

Помимо схемы с угонами, мошенники повадились устраивать дорожные авариями как с различными видами повреждений, так и без них. Подобные инциденты не обходятся без искажения реальных обстоятельств произошедшего, включая действия автомобилиста, которому уготована роль жертвы, и, конечно же, ложных свидетельских показаний.

