Названы регионы России, где водители чаще всего оформляют ДТП по европротоколу

Лидером признана столица

За первые 11 месяцев прошлого года отечественные автомобилисты направили страховщикам 761,7 тыс. заявлений на урегулирование после ДТП с использованием европротокола. Доля таких случаев от общего количества обращений составила 41%.

Анатолий Белецкий

Как сообщает Российский Союз Автостраховщиков (РСА) на своем официальном сайте, наши водители стали чаще отказывать от помощи гаишников по оформлению дорожных аварий. По сравнению с 2024-м годом показатели в 2025-м выросли на 1,5 процентных пункта.

Выяснилось, что европротокол оказался максимально популярен в Москве. За указанный период было направлено 65 485 соответствующих обращений, доля от общего числа заявлений по ОСАГО достигла отметки 31,9%.

Подмосковью принадлежит вторая строчка — 42 342 штуки и 34,9%. А третьей числится Новосибирская область за счет 32 837 случаев и 64,6%. В топ-5 также удалось войти Приморскому краю и Челябинской области.

