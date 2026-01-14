Названы регионы России, где водители чаще всего оформляют ДТП по европротоколу

За первые 11 месяцев прошлого года отечественные автомобилисты направили страховщикам 761,7 тыс. заявлений на урегулирование после ДТП с использованием европротокола. Доля таких случаев от общего количества обращений составила 41%.

Как сообщает Российский Союз Автостраховщиков (РСА) на своем официальном сайте, наши водители стали чаще отказывать от помощи гаишников по оформлению дорожных аварий. По сравнению с 2024-м годом показатели в 2025-м выросли на 1,5 процентных пункта.

Выяснилось, что европротокол оказался максимально популярен в Москве. За указанный период было направлено 65 485 соответствующих обращений, доля от общего числа заявлений по ОСАГО достигла отметки 31,9%.

Подмосковью принадлежит вторая строчка — 42 342 штуки и 34,9%. А третьей числится Новосибирская область за счет 32 837 случаев и 64,6%. В топ-5 также удалось войти Приморскому краю и Челябинской области.