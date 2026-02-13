Россиянам грозят массовые штрафы за покупку автомобилей у иностранцев

Представители ФНС стали массово рассылать «письма счастья» отечественным автолюбителям, которые приобрели машину у иностранных граждан за наличные деньги либо криптовалюту. Ведомство просит прояснить конкретный способ оплаты и грозит немаленьким штрафами за «нарушение валютного контроля».

Об этом сообщил телеграм-канал Baza. Уточняется, что наказание рублем может составить 20-40% от суммы сделки, причем причина происходящего довольно проста. Согласно нашему законодательству, расчеты между резидентами РФ и иностранцами необходимо проводить исключительно через уполномоченный банк. На валюту ограничений нет, но они действуют на переводы по зарубежным картам и виртуальные деньги.

Деталями расчетов за иномарки, купленные россиянами, интересуется не только налоговая служба, но и таможенная, отмечают участники рынка. По их словам, подобные запросы приходили из Кемерово, Екатеринбурга, Краснодара и Новошахтинска. Соответствующие данные могут поднимать даже спустя три года после покупки.

По слухам, уйти от неприятных последствий якобы поможет заявление о том, что автомобиль еще не оплачен, и деньги будут поступать продавцу в течение трех лет.