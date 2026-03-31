Названы автомобили, которые чаще всего попадают в ДТП в России

Антирейтинг возглавил популярный китайский кроссовер

С учетом статистики по всем видам страхования в России чаще всего становятся участниками аварий водители, управляющие кроссоверами Haval Jolion. Следом за ним в списке идут Volkswagen Polo и LADA Largus. И дело не в том, что машины не надежны, просто их на дорогах много, и все управляют ими по-разному.

Автор
Анатолий Белецкий

Такими данными поделились представители Национальной страховой информационной системы (НСИС), собрав информацию о страховых случаях в 2025 году. Согласно соотношению таковых и полисов ОСАГО, самым аварийным автомобилем в сегменте «автогражданки» считается Volkswagen Polo, компанию ему в топ-5 составляют Hyundai Solaris и Kia Rio, Toyota Corolla и Renault Logan. И это говорит еще и о быстром старении национального автопарка, ведь лидерами являются легковушки, которые уже несколько лет официально не продают в РФ, отметили аналитики.

В случае КАСКО ситуация выглядит немного иначе. Здесь на первый план вышли Geely Mongaro, Chery Tiggo 7 Pro Max, плюс Haval F7, Chery Tiggo 4 Pro и Omoda C5. Сформировавшийся перечень объясняется тем, что приобрести добровольную страховку на старые авто непросто, а иногда даже нереально. Новые легковушки во многих случаях покупают в кредит, и наличие КАСКО — обязательное условие. Поэтому в лидерах по авариям здесь оказались свежие машины.

Остается сказать, что если свести все данные воедино, то абсолютным чемпионом по аварийности становится уже упомянутый Haval Jolion.

