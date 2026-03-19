Сократить выплаты: страховщики опять переваливают свои проблемы на водителей

Российский союз автостраховщиков (РСА) призвал положить конец практике выплат по ОСАГО свыше установленного лимита в 400 000 рублей. Если эта инициатива будет включена в законопроект о реформе натурального возмещения, то норма начнет действовать уже в этом году. Портал «АвтоВзгляд» в очередной раз готов пролить скупую слезу по поводу тяжелой жизни страховщиков.

Как пишут «Известия», получила распространение практика, когда автоюристы взыскивают со страховых компаний через суд компенсацию выше установленного законом порога в 400 000 рублей. Последние не нашли ничего лучше, чем выступить за увеличение доли ремонта автомобилей в ущерб денежным выплатам. Ну и максимальную величину самих выплат следует, по их мнению, жестко ограничить указанной суммой.

ПРОЙДОХИ-ЗАКОННИКИ

Что же так взволновало почтенную корпорацию страховщиков? Как они объясняют сами, участились случаи, когда с них через суд взыскивается компенсация выше установленного законом порога — тех самых пресловутых 400 000. По их мнению, в этом виноваты автоюристы.

Как же пройдохи-законники обманывают простодушных торговцев индульгенциями — виноват, ОСАГО? Да суды, подстрекаемые юристами, выкупающими у пострадавших права на возмещение ущерба, повадились взыскивать компенсацию выше установленного законом порога. В основном, они пользуются положением, что ремонт аварийной машины не должен превышать 30 дней.

Нынешнее засилье китайских марок, продажи которых подчас не поддерживаются вменяемыми гарантийными обязательствами и какой-либо сервисной структурой, делает выполнение данного законодательного требования весьма затруднительным. В то же время, вредные водители почему-то не соглашаются на замену пострадавших в ДТП деталей на бэушные, добытые невесть где на разборке. Страховщики считают, что в этой ситуации они оказываются крайними, поскольку вынуждены платить миллионные штрафы за несоблюдение сроков ремонта.

— Такие практики планируется прекратить. Нужно, чтобы страховая компания понимала: если она не смогла организовать ремонт из-за нехватки запчастей и долгих сроков доставки, то она максимум заплатит 400 000 рублей, — заявляет президент РСА Евгения Уфимцева. — Все, что выше этой суммы, нужно взыскивать с виновника аварии.

Есть в активе автоюристов и другой ход: с доверенностью на ведение дела обратиться в страховую компанию после того, как уже минули все мыслимые сроки по ремонту, и попытаться доказать, что во времена оны ущерб был оценен неверно. А затем выкатить требование на сумму, в разы превышающую лимит.

ПРОСТОДУШНЫЕ СТРАХОВЩИКИ

Аргументация вроде бы убедительная. Ну так естественно — люди готовились, не на коленке писали. У них виноваты все кругом — и автопроизводители, которые не поставляют в срок необходимые запчасти, и сервисные станции, не успевающие вовремя починить машину, и страхователи, передоверяющие свои права законникам, и автоюристы, норовящие содрать побольше денег за мнимые недоработки страховщиков.

Суть предложений РСА проста как колумбово яйцо. Максимально перенаправить поток пострадавших на ремонт, деньгами ущерб оплачивать по минимуму. Если вдруг избежать выплаты налом не удастся, то ограничить собственную ответственность 400 000 рублей, а с остальным нехай пострадавший разбирается самостоятельно — бегает за виновником ДТП и стрясает с него разницу. Таким образом, ответственность аккуратно и технично перекладывается на других участников процесса, а страховые компании оставляют себе только приятное право получать деньги.

В группе поддержки выстраданного РСА предложения состоят Минфин РФ и Банк России — две организации, наиболее сострадающие народу. Они концептуально поддержали инициативу. И это несмотря на то, что по данным директора департамента страхового рынка ЦБ Ильи Смирнова средняя выплата пока даже близко не дошла до уровня 400 тысяч — в зависимости от региона она варьируется от 110 000 до 150 000 рублей.

КОМУ РЕШАТЬ РЕБУСЫ

Оставим в стороне стоны РСА о сплошных убытках — об этом слышим ежегодно. Есть ли конкретные проблемы, вызвавшие очередной переполох в страховом курятнике? Конечно, есть. Только решать их должны не граждане, заплатившие деньги как раз за то, избавиться от хлопот и беготни.

Автоюристы обнаглели? Так для чего в страховых компаниях существуют юридические отделы — разве не для противодействия им? Или компетенции не хватает заняться делом, а не придирками к страхователям с целью скостить выплаты?

Что касается наличия запчастей и сроков их поставки, то это вопрос совсем уж не к водителям, а скорее к Минпромторгу, который носится со своим утильсбором как с писаной торбой. Стричь купоны — оно куда проще, чем разрешать логистические ребусы. Но все-таки, чиновникам следовало бы задуматься о том, чем и где будут чинить понавезенные из Китая машины, чем распахивать перед ними ворота.

Впрочем, и сейчас не поздно обязать как мало-, так и широкоизвестные бренды озаботиться сервисным обслуживанием. Но это уже совсем другая история, как говорит Леонид Каневский, или как пишут братья Стругацкие — кому что ближе.