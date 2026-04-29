Средняя выплата по ОСАГО увеличилась до 119 тысяч рублей

Подведены итоги первого квартала 2026 года

Средняя выплата по ОСАГО по итогам первого квартала 2026 года увеличилась на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Как сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА), сумма достигла 118,9 тысячи рублей против 108,3 тысячи в январе-марте минувшего года.

Артем Князев

Если смотреть на динамику за более длительные отрезки, то за два года рост средней выплаты составил 27,2%, а за три— 43,3%. При этом средняя премия по годовым полисам «автогражданки» почти не изменилась и осталась на уровне 7645 рублей. В РСА это объясняют индивидуализацией тарифов: аккуратные водители с хорошей страховой историей получают существенные скидки, а нарушители, напротив, платят больше.

Глава РСА Евгений Уфимцев отметил, что для дальнейшего снижения нагрузки на тарифы нужно активнее бороться со страховым мошенничеством и недобросовестными гражданами. По итогам первого квартала более чем в половине регионов России уровень выплат с учетом расходов на ведение дел превысил 100%. Это означает, что там ОСАГО убыточно: страховщики вынуждены выплачивать больше, чем собирают в виде премий.

Особенно острая ситуация, по словам Уфимцева, наблюдается в регионах Северного Кавказа, а также в Приморском, Хабаровском и Алтайском краях. В списке проблемных также республики Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Саха (Якутия), Новосибирская, Смоленская, Челябинская, Пензенская и Ярославская области. Всего насчитывается более 60 таких регионов.

По данным РСА, общая сумма выплат в январе-марте 2026 года составила 60,9 млрд рублей. Совокупный объем собранных страховых премий за тот же период — 75 млрд. Количество оформленных договоров за первый квартал достигло 15,6 млн, из них 6 миллионов — краткосрочные полисы. Средняя премия по таким договорам находится на уровне 210 рублей.

