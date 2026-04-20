Автоэксперт объяснил, как увеличение выплат по ОСАГО повлияет на тарифы

Автоюрист Кузнецов: у страховщиков появится повод повысить стоимость «автогражданки»

Правительство поддержало законопроект об увеличении максимальной выплаты по ОСАГО за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до двух миллионов рублей, следует из отзыва кабмина, имеющегося в распоряжении ТАСС. Однако автоюрист Алексей Кузнецов в беседе с порталом «АвтоВзгляд» объяснил, почему подавляющее большинство пострадавших этой прибавки не почувствует, а страховщики просто получат повод поднять тарифы.

Автор
Нелли Туманова

Инициатива председателя думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова призвана выровнять выплаты по ОСАГО и по полису ОСГОП (обязательное страхование ответственности перевозчика). Сейчас за ущерб имуществу по «автогражданке» платят максимум 400 тысяч рублей, за вред жизни и здоровью — 500 тысяч. А вот если авария случилась с такси во время заказа, пассажир уже застрахован на два миллиона. Правительство концептуально согласно с тем, что порядок нужно скорректировать, но с оговоркой: тарифы ОСАГО вырастут в среднем на 8%, поэтому введение поправок предлагают перенести на 1 марта 2027 года.

Автоюрист Алексей Кузнецов, в свою очередь, указал на главный подвох: «Сама по себе мера по увеличению страховой суммы будет иметь действие только на случай гибели людей. Потому что только в таком случае выплачивается 100% страховой суммы». И пояснил, что параллельно требуется пересмотреть так называемую таблицу выплат по жизни и здоровью. Сейчас в ней зафиксированы не проценты от лимита, а конкретные суммы.

«Одна фаланга пальца, допустим, одна кость руки — 15 тысяч рублей и так далее. Если эта таблица будет пропорционально изменена, тогда инициатива действительно имеет смысл. А если таблицы выплат останутся неизменными, то эта мера будет касаться лишь только погибших в ДТП», — подчеркнул Кузнецов.

Фото: МК
На вопрос, почему вообще возник разрыв между лимитами ОСАГО и ОСГОП, юрист объяснил: страховые суммы по «автогражданке» давно не пересматривались под реалии. И два миллиона рублей по жизни и здоровью — это попытка хотя бы привести их в актуальное состояние.

Помимо прочего, Кузнецов прокомментировал пугающее многих будущее подорожание полисов на 8%, о котором предупредило правительство. По его словам, убыточность страховщиков от этого не вырастет, а наоборот — может снизиться. Потому что выплаты по жизни и здоровью занимают мизерную долю в общем объеме.

«Выплаты по жизни и здоровью не представляют собой 8% от всех страховых выплат. Они намного меньше. 99, может быть, 98 с копейками процентов выплат приходится на железо. И лишь очень малая удельная доля — на жизнь и здоровье. То, что в 4 раза увеличат лимит по жизни и здоровью, с 1% это может увеличить долю в убыточности до 3-4%. А страховщики попросят увеличить — в их традиции, они всегда так делают», — заявил эксперт.

Если повышение тарифов все же утвердят, то коснется это в первую очередь неопытных водителей — со стажем менее двух лет и молодых, то есть до 23 лет. «И для полисов с неограниченным списком, допущенных к управлению, что подразумевает коммерческое использование автомобиля. На коэффициент такси они, конечно же, всегда будут пробовать поднимать тарифы повыше», — резюмировал автоюрист.

Пока цифра в два миллиона рублей работает скорее как информационный повод. Реальную защиту пострадавшие получат только после того, как законодатели пропишут новые суммы за каждую конкретную травму. Иначе рекордные выплаты так и останутся исключительно «похоронными».

