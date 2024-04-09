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Машина — зверь: как мы ходили покупать новую LADA Vesta с вариатором
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Камеры ГИБДД научились фиксировать еще одно нарушение ПДД
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Япония оставит Россию без моторных масел и аккумуляторов
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«Мотовесна-24»: в Москве состоялась главная байкерская выставка России
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Старший приказал: Президент РФ лично взялся за реанимацию автопрома
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«Калашников» все-таки возродит мотоциклы «Иж»
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Масло на выброс: с какой бедой сталкиваются автомобилисты по окончании зимы
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9 апреля 2024
Удивительное – рядом: на выставке «Мотовесна-2024» показали потрясающие ретромобили
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