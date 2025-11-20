Природная сила: самые «горячие» страницы календаря Pirelli 2026

В Праге презентовали календарь Pirelli 2026, за создание которого отвечал норвежский фотохудожник и кинематографист Сольве Сундсбо. В своей работе над 52-м выпуском автор обратился к исследованию взаимосвязи между людьми и окружающим миром. В рамках творческого замысла под названием The Cal модели предстают в качестве олицетворения фундаментальных природных сил: земли, воздуха, пламени и воды, а также нематериальных субстанций — энергии, эфира и света. На 22 страницах издания запечатлены 11 знаменитостей из сфер кино, моды, спорта и музыки. Среди них такие личности, как Ирина Шейк, Тилда Суинтон, Гвендолин Кристи, FKA twigs, Изабелла Росселлини, Винус Уильямс, Сьюзи Кейв, Луиза Раньери, Ду Цзюань, Ева Герцигова и Адрия Архона. Съемки проходили на побережье Холкхэм в Норфолке, в одном из районов Эссекса (Англия), а также в лондонских и нью-йоркских павильонах.