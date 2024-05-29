Девичий стиль: самые миловидные машины, которые могут появиться и в России

Ярые бойцы с сексизмом в любых его проявлениях могут обидиться. Мол, не бывает «мужских» и «женских» автомобилей. Как, впрочем, мужчин и женщин за рулем: типа, все водители одним миром мазаны, под одними ПДД ходят. Однако Пекинский автосалон-2024 все же заставляет задуматься об обратном: за «баранку» некоторых представленных здесь моделей не каждый джентльмен решиться сесть – уж больно гламурно эти машинки выглядят. Впрочем, решайте сами...