Да будет дрифт: фоторепортаж с первого этапа RDS GP 2025

Всем, кто не любит автоспорт, нужно однажды сходить на уикенд RDS GP: даже скептики войдут во вкус этого яркого, шумного и контактного соревнования. Тем более, наша серия – одна из лучших в мире, если не лучшая. Гран-При Российской Дрифт Серии – собрание топовых пилотов и невероятных гоночных машин: Георгий «Гоча» Чивчян и Аркадий «Царь» Цареградцев, Артем Шабанов и Никита Шиков, Дамир Идиятулин и Евгений Лосев гоняют здесь. И каждый раз показывают шоу, несмотря ни на что. Открытие нового сезона RDS GP на автодроме Moscow Raceway выдалось огненным: куча разворотов и столкновений, вылет «Царя» и море дыма под рокот тысячесильных моторов. Снегопад и ледяной ветер не смогли ничего противопоставить битве крутейших. Впрочем, лучше один раз увидеть это своими глазами: в качестве «пруфа» – фоторепортаж портала «АвтоВзгляд».