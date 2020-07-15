Bridgestone представила «умные» шины для автомобилей Volkswagen

Специально для первого в истории немецкой марки Volkswagen электромобиля ID.3 японские шинники разработали покрышки Bridgestone Turanza Eco.

«Резина» отличается завидными ходовыми качествами на сухой и мокрой поверхностях, высокими тормозными характеристиками и показателями надежности, включая длительный срок службы. А технология Enliten обеспечивает, как уже было сказано, самое низкое сопротивление качению. Иными словами, помогает экономить топливо. В случае же с электрокаром VW ID.3, речь идет об увеличении запаса хода.

По сравнению с обычной летней шиной, уровень сопротивления качению у новой покрышки на 30% ниже. Кроме того, эксперты подчеркивают превосходные улучшенные показатели управляемости автомобилем — не в последнюю очередь благодаря формообразующим элементам и полному трехмерному рисунку протектора шин.