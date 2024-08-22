Автоэксперт объяснил, из-за чего автомобиль начинает «подъедать» резину

Неравномерный износ шин — довольно распространенная проблема, у которой может быть сразу несколько причин. Где их искать и что нужно сделать, чтобы прекратить «поедание» резины, объяснил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» собственник и руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев назвал несколько основных причин, почему автомобиль начинает «подъедать» резину. И первая — это некорректное давление в шинах. Если оно завышено, то активнее изнашивается центральная часть покрышки. Если занижено — то ее края.

Кроме того, неравномерный износ шин может указывать на неправильную регулировку углов установки колес. При обнаружении проблемы, если давление в норме, стоит проверить сход-развал. И с ним все в порядке? Продиагностируйте подвеску, ее неисправности тоже могут влиять на «расход» резины.

Другая распространенная причина «поедания» резины — сам водитель, то есть его агрессивный стиль вождения. Ведь резкие старты, торможения и маневрирование значительно ускоряют износ шин, существенно увеличивая нагрузку, сказал эксперт.