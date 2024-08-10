8 простых правил: эксперт рассказал, как продлить жизнь автомобильным шинам

Каждый водитель, покупая новенький комплект автомобильных шин, в глубине души надеется, что покрышки прослужат ему верой и правдой долгие годы. Но чтобы желаемое стало действительным, нужно соблюдать несколько несложных правил. А каких именно, рассказали эксперты портала «АвтоВзгляд».

Отвечая на вопрос о том, сколько же вообще должны «ходить» автомобильные шины, эксперт и ведущий специалист по связям с общественностью компании «Колеса Даром» Андрей Молодовский рекомендует ориентироваться на срок в 5 лет с начала использования покрышек (разумеется, с учетом сезонной смены резины). Максимальный же, по его словам, обычно не превышает 10 лет, поскольку старение шин — процесс необратимый и неизбежный. А чтобы его замедлить, нужно придерживать ряда правил.

ПОКУПКА

— При покупке новых шин отдавайте предпочтение тем брендам и моделям, что уже заслужили хорошую репутацию. Кроме того, обращайте внимание на наличие Расширенной гарантии, которую некоторые производители предоставляют при случайных повреждениях (проколы, порезы, «грыжи» боковин). Она дает право бесплатно отремонтировать мелкие повреждения или вообще поменять покрышку на новую, тем самым продлевая срок использования продукции. Такая гарантия, как правило, действует в течение первого года эксплуатации, хотя встречаются и бессрочные программы.

ОБКАТКА

Обкатка новых шин — тоже немаловажный фактор, который может продлить срок их службы. Особенно это касается зимней резины: необходимо, чтобы шипы полноценно закрепились в посадочных гнездах протектора. Обкатывать такие покрышки желательно до наступления морозов при устоявшейся дневной температуре воздуха не выше 7 градусов тепла. Проводить обкатку стоит на асфальтовых дорогах в то время, когда нет обильных осадков. Ударов, бордюров и «лежачих полицейских» следует избегать.

Фото: globallookpress.com

Соблюдайте также аккуратность при резких маневрах, исключая резкие разгоны и торможения. Рекомендуемая максимальная скорость в первые 300-500 км пробега — 60-70 км/ч. У новой летней резины обкатка может быть чуть короче — до 200 км. Но для нее она тоже очень важна: нужно удалить остатки технологической смазки и консервирующих составов.

БАЛАНСИРОВКА

Основная причина сокращения жизни покрышек — это преждевременный и неравномерный износ протектора. Поэтому особое внимание следует уделять балансировке колес, а ее нужно проводить примерно раз в сезон (10-12 тыс. км) и после каждой перебортировки шин. Кроме того, не реже 1 раза в год и после каждого «вмешательства» в подвеску машины, надо проводить проверку и регулировку углов установки колес. К сход-развалу также стоит обращаться и после сильных ударов при преодолении больших выбоин или ям.

КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ

Следующее правило — контроль давления в шинах. И ориентироваться нужно не на те надписи, что нанесены на покрышки, а на руководство по эксплуатации автомобиля и на стикеры/таблички — на торце водительской двери, средней стойке или внутренней стороне лючка бензобака. Проверять давление необходимо 1-2 раза в месяц. Его избыток или нехватка приводит к неравномерному износу резины. Причем производители подчеркивают: если давление выше или ниже нормы на 20%, то шина может выйти из строя на 30% быстрее.

Фото: globallookpress.com

ХРАНЕНИЕ

Неправильное хранение шин также ведет к сокращению срока службы резины. И здесь важно помнить, что перед консервацией покрышки необходимо очистить от посторонних предметов и помыть. Помещение должно быть сухим и прохладным, с умеренной вентиляцией. Желательная температура воздуха — от 0°C до +25°C, влажность — около 70%. Резине вредно нагревание и ультрафиолет, поэтому держать ее нужно вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. А заодно — от химикатов и ГСМ.

Чтобы шины не деформировались за время хранения, необходимо правильно их складировать. Покрышки без дисков размещаются в вертикальном (стоячем) положении на сухой твердой поверхности (не на земле), раз в месяц их необходимо на четверть проворачивать вокруг оси. Колеса в сборе можно укладывать друг на друга, меняя раз в месяц их последовательность в стопке, или же подвешивать за диски. В этом случае желательно снизить давление в колесах наполовину.

РОТАЦИЯ

Кроме того, для продления жизни покрышкам рекомендуется их перестановка на автомобиле каждые 10-15 тысяч километров, поскольку на ведущих колесах износ резины всегда чуть больше. И не забывайте о правильной установке шин на диски по отношению к направлению движения. Основные способы ротации (исходя из рисунка протектора и привода машины) сегодня общедоступны.

Фото: globallookpress.com

СЕЗОННАЯ ЗАМЕНА

Теперь — о сезонной замене. «Переобуваться» в зимнюю резину лучше в тот период, когда в течение 5 дней подряд максимальная дневная температура воздуха не превышает 7°C, и дальнейшего потепления не предвидится. На летние шины нужно переходить, когда снег уже сошел, ночных заморозков нет, и на протяжении 3-5 суток подряд температура днем не опускается ниже 5-7°C тепла.

Для более комфортного перехода в зимний сезон и во избежание ажиотажа в шиномонтажных мастерских можно «переобуться» чуть-чуть раньше. Зимним шинам (и шипованным, и фрикционным) непродолжительная эксплуатация даже при температуре более 7°C ничем существенным не грозит. А вот с летней резиной торопиться не стоит — это может быть небезопасно. Но и затягивать не нужно: продолжительная (более 1 месяца) эксплуатация покрышек не по сезону может негативно сказаться на их ресурсе.

СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ

Наконец, всегда поддерживайте умеренный стиль езды и не перегружайте допустимый полный вес автомобиля. Избегайте притирок к бордюрам или другим выступам, чтобы не повредить боковину покрышки. Чаще проверяйте шины на предмет неравномерного износа, наличия в протекторе камней, гвоздей и других посторонних предметов, — посоветовал читателям портала «АвтоВзгляд» эксперт компании «Колеса Даром».