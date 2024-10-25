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Эксперт назвал пять ошибок при шиномонтаже, которые допускают почти все водители

О чем важно помнить, меняя резину

Некоторые водители предпочитают «переобуваться» не в шиномонтажных мастерских, а в собственных гаражах — меняя колеса собственными же руками. Они, конечно, знают, что делают, но зачастую все равно допускают ошибки. Какие именно, рассказал эксперт.

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Автор
Артем Князев

Изображение Эксперт назвал пять ошибок при шиномонтаже, которые допускают почти все водители

В беседе с «Российской газетой» начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Стасюк назвал сразу 5 ошибок, которые допускают многие водители. И первая — пренебрежение техникой безопасности. Очень важно иметь подходящий инструмент, противооткатные упоры и, разумеется, надежный домкрат. Ведь автомобиль во время шиномонтажа должен быть неподвижен, а иначе есть риск повреждений — как машины, так и самого водителя.

Следующая ошибка — ремонт проколов подручными средствами. Такой способ имеет место в экстренной ситуации: скажем, когда колесо повредилось в дороге, и надо хоть как-то добраться до ближайшего шиномонтажа. Но в иных случаях следует сначала отремонтировать покрышку, а потом уже ее устанавливать.

Нередко водители, меняющие колеса своими силами, игнорируют «требования» рисунка протектора. Так называемые направленные шины (с «елочкой») нужно монтировать, ориентируясь на надпись Rotation и стрелку на боковине, а в случае с ассиметричным рисунком — на маркировки Inside и Outside.

Наконец, при каждой замене резины, если шины хранятся в сборе с дисками, важно проводить балансировку. И очень ответственно подходить к процессу затягивания колесных болтов. Ведь если перестараться и посадить их «намертво», то могут возникнуть проблемы на дороге — вдруг придется ставить запаску. Если же, напротив, затянуть болты слабо, то колесо может открутиться. А чем опасно это, полагаем, объяснять не нужно.

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