Симметрия и асимметрия: выбираем автошины по рисунку протектора

Рисунки на протекторах автомобильных шин бывают разные. Но зачем такое разнообразие, как выбрать подходящий и насколько критичен этот выбор для износа шин и безопасной езды? Портал «АвтоВзгляд» изучил проблему и узнал мнение опытного эксперта.

Рисунок протектора покрышки — это не просто элемент дизайна, а один из важнейших параметров, настаивает менеджер одного из крупных сетевых магазинов автомобильных товаров Михаил Ф. И от этого рисунка, по его утверждению, во многом зависит сцепление колес машины с дорогой. Следовательно, этот фактор оказывает непосредственное влияние на безопасность езды. При этом каждый тип рисунка обладает определенными достоинствами и недостатками.

Наиболее применимыми, по замечанию эксперта, считаются автошины с симметричным протектором: такой рисунок применяется практически для всех моделей — не только летних и зимних, но и всесезонных. Отличается он отсутствием визуального деления плечевых зон (той части резины, что расположена между беговой дорожкой протектора и боковиной) на внутреннюю и внешнюю.

То есть правая и левая плечевые зоны выглядят зеркальным отражением друг друга. Считается, что такой тип протектора лучше подходит для более размеренной езды — без слишком высоких скоростей и резких маневров (хотя есть и такое мнение, что все зависит от качества самой резины, из которой исполнена шина). Если же рисунок протектора асимметричный, то структура плечевых зон различается.

Фото globallookpress.com

Тут уже могут быть как неодинаковые размеры шашек, так и разное количество и разная ширина канавок,, рассказывает специалист. Такие покрышки гораздо лучше приспособлены к экстремальному вождению, поэтому их часто устанавливают на спорткары и премиальные авто, поскольку считается, что они лучше справляются с аквапланированием, то есть надежны на очень влажных дорогах.

При использовании некоторых моделей покрышек важно обращать внимание на направление узора, замечает эксперт: оно может указывать единственно верное направление качения. Обычно на таких шинах можно обнаружить подсказки — указующие стрелки на боковинах. Если пренебречь обозначениями и установить покрышки так, что они будут вращаться в обратном направлении, это может обернуться неприятностями.

К примеру, увеличится тормозной путь. В случае с зимней шиной может ухудшиться ее проходимость. В этой связи гораздо проще эксплуатировать покрышки с ненаправленным дизайном: не имеет значения, какой стороной их устанавливать на диски.

Однако направленный дизайн — это тоже не просто дань внешней красоте: дренажные канавки на таких шинах обычно эффективнее отводят грязь и воду. А это, в свою очередь, снижает вероятность того, что автомобиль станет «тянуть вбок» на поворотах или начнется пробуксовка при наборе скорости на мокрой трассе.

Фото globallookpress.com

Чтобы не ошибиться с выбором рисунка протектора, лучше всего при покупке шин проконсультироваться с профессионалом, который может подсказать конкретные варианты, исходя из предположительных условий эксплуатации, отмечает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Если же такая возможность отсутствует или выбор уже сделан, но возникают сомнения в надлежащем качестве продукта (к примеру, рисунки на разные шинах отличаются или наоборот, схожи настолько, что невозможно добиться симметрии на правой колесной паре относительно левой), то решение следует принимать на свой страх и риск. В идеале — отказаться от срочной покупки и внимательнее изучить актуальные предложения на рынке.