Эксперт объяснил, когда нужно покупать летние шины, чтобы сэкономить

Многие предусмотрительные водители, которым в грядущем сезоне предстоит поменять летнюю резину на новую, уже задумались о покупке свеженького комплекта. Но стоит ли брать его прямо сейчас, в феврале? Или лучше еще немного подождать — в надежде, что ближе к весне появятся интересные акции? На эти и другие вопросы ответил эксперт.

В беседе с «Российской газетой» собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев предупредил, что в этом году летние шины окажутся примерно на 10-15% дороже, чем было в 2024-м. Тем не менее, торопиться с покупкой не стоит. Сейчас — лучшее время для того, чтобы начать изучать продукцию, отзывы, обзоры экспертов. А идти за комплектом имеет смысл уже в сезон, когда ассортимент в магазинах станет полным.

— К тому же в сезон запускаются различные акции, которые все-таки позволяют немного сэкономить на покупке: возможен бесплатный шиномонтаж при покупке какого-то бренда или кэшбек на следующую покупку. Стоит дождаться этих предложений. Но затягивать с покупкой тоже не стоит, потому что будет ажиотажный спрос как на сезонный товары, так и на услуги шиномонтажа, — говорит эксперт.

Кроме того, он посоветовал тем, кто подыскивает новые летние шины, выбирать модели с хорошей защитой от аквапланирования. И, если позволяет ширина протектора — с четырьмя дренажами.

Откровенно дешевые покрышки лучше не брать, а остановиться на среднем ценовом сегменте. Или даже премиальном, если речь идет о китайской резине. Ноунейм-бренды стоит избегать, особенно, когда в Сети нет отзывов на их продукцию. И обязательно нужно уточнять гарантийные условия — мало ли что случится.