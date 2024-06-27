Финское наследство: обкатываем летнюю линейку шин Autograph от Ikon Tyres

На дорогах Ленинградской области и Карелии портал «АвтоВзгляду» вживую испытал летние шины старого нового российского производителя Ikon Tyres. Покрышки из линейки Autographподтвердили стопроцентное совпадение с характеристиками шин Nokian Tyres. Если не больше...

Похоже, отечественный шинный рынок окончательно вышел из пике, демонстрируя ощутимый рост. Собственно говоря, коллапса, подобного тому, что испытал автомобильный рынок, тут не случилось. Да, появилось много новых поставщиков из Поднебесной, о которых пока мало что известно. Часть известных брендов вопреки санкционной истерии остались, лишь применив более изощренные схемы делегирования прав и интересов российским партнерам.

Другие решительно покинули рынок, продав свои местные активы отечественным преемникам. К последней группе можно отнести и популярного финского производителя — концерн NokianTyres, чьим крупнейшим по мощности производственным активом до недавнего времени был завод во Всеволожске под Санкт-Петербургом.

Вопреки тому, что в начале 2022 года предприятие обеспечивало около 80% объема выпуска всех легковых шин Nokian, финны ушли. А одно из наиболее современных шинных производств Европы в марте 2023 года перешло в собственность ПАО «Татнефть». По некоторым данным сумма сделки составила порядка четверти миллиарда долларов.

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По условиям сделки в России доосталось не только оборудование, но и финские технологии и компетенции, которые уже в 2023 году позволили возобновить производство отлично себя зарекомендовавших и уже хорошо нам известных шин Nokian под новым отечественным брендом Ikon Tyres.

Покрышки Nokian у нас хорошо знают и ценят благодаря высоким потребительским качествам и отличной адаптированности к местному непростому климату. И даже их традиционно высокая стоимость не мешала им занимать значительную долю рынка. Отправляясь в Питер мы гадали, удалось ли отечественному производителю сохранить прежнее качество без зарубежного патрона. Гадали и, признаться, слегка опасались. Как оказалось: напрасно.

На площадке перед административным корпусом Всеволожского завода Ikon Tyres нас ждал эскадрон машин, обутых в три типа летних шин из премиальной линейки Autograph. Речь идет о Ikon Autograph Ultra 2 SUV (ранее Nokian Tyres Hakka Black 2 SUV), Ikon Autograph Aqua 3 SUV (Nokian Tyres Hakka Blue 3 SUV) и Ikon Autograph Eco 3 (Nokian Tyres Hakka Green 3).

О каждой из них ниже расскажем подробнее. А вот летние шины из более доступного среднеценового сегмента Ikon Nordman пощупать не удалось, однако эту резину мы уже откатали на одной из редакционных машин. Кстати, по условиям сделки Ikon Nordman с 2025 года тоже будут ребрендированы — переименованы в Ikon Character.

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В ходе испытаний нам довелось не только проехать порядка 600 км в довольно непростых условиях: то и дело лил дождь, да и дороги Карелии по-прежнему далеки от совершенства. Но и почувствовать надежность работы шин на специально оборудованном для контраварийной подготовки полигоне комплекса «Игора Драйв».

Здесь вам и зоны для экстремального торможения с моделированным покрытием разной степени сцепления, и «спецлужа» для анализа и контроля порога начала аквапланирования, и моделирование скользкой дороги при маневре.

Мы согласны, полноценный шинный тест легитимен лишь в единственном случае — когда он проводится в сравнении с шинами-конкурентами. И покрышки Nokian Tyres не раз доказывали свои амбиции, демонстрируя превосходные характеристики.

Однако все испробованные нами покрышки Ikon Tyres, созданные на том же продвинутом оборудовании с высоким уровнем автоматизации и контроля качества, а также по прежним рецептурам с использованием высококачественного сырья, точно не подвели. Уровень безопасности и комфорта прежний. А это значит предельно эффективное торможение стабильное сцепление с дорогой на любых типах покрытий, удержание траектории и минимальная деформация шины при маневрах, низкий уровень шума и минимальное сопротивление качению.

Фото производителя.

Ikon Autograph Ultra 2 SUV

Шина предназначена для больших спортивных автомобилей, а также порадует каждого обладателя кроссовера практически любого размера. Выпускается в типоразмерах от R17 до R21 с индексами скорости от 240 до 300 км/ч. Показала себя адекватной и в городе, и на загородной трассе.

Отлично справляется с неровностями и дорожными дефектами. Управляемость даже в трудной ситуации на высоте, водителю остается лишь корректировать направление движения.

Благодаря специальному составу резиновой смеси достигается высокая прочность и эластичность покрышки, что и обуславливает надежное сцепление с дорогой. Тогда как за управляемость на высоких скоростях нужно сказать спасибо многослойному строению протектора. Боковина шины усилена, что делает ее более устойчивой к разрыву при ударах.

При испытании на аквапланирование на полигоне «Игора Драйв» нам банально не хватило места, чтобы разогнать автомобиль перед лужей до скорости, необходимой для «всплытия». Благодаря грамотному рисунку и глубине канавок протектора вода отводится из пятна контакта с невероятной скоростью, и машина долго остается управляемой.

Фото производителя.

Ikon Autograph Aqua 3 SUV

Эта шина также играет в премиальном сегменте, хоть и получила чуть больше ограничений. Типоразмеры ограничены посадочными диаметрами от R16 до R19 при индексе скорости от 210 до 240 км/ч. Покрышка нацелена на использование в небольших и средних внедорожниках и кроссоверах, от которых требуется надежное сцепление как на мокрой дороге, так и на других типах покрытия.

Шина делает вождение легким и увлекательным, она способна исправлять при маневре даже довольно грубые ошибки водителя. Надежное сцепление на мокрой дороге обеспечивается специальным рисунком протектора с увеличенным объемом основных канавок. Скорость отвода воды впечатляет: машина не всплывает вплоть до 90-100 км/ч.

Повышенный срок эксплуатации шины обеспечивают так называемые удалители камней. Специальные элементы протектора предотвращают застревание острых камней в шине и проникновение их в ее структуру. Тогда как специальные грунтозацепы на плечах шины улучшают сцепление с дорогой при разгоне и торможении, не позволяя автомобилю терять управление на песчаных и мягких дорожных поверхностях.

Фото производителя.

Ikon Autograph Eco 3

И, наконец, забудем о кроссоверах. Autograph Eco 3 предназначена для использования в сугубо легковых автомобилях средних и малых размеров. Типоразмеры соответствующие — от R13 до R18. Индекс скорости: T (190 км/ч), H (210 км/ч), V (240 км/ч) и W (270 км/ч).

На нашем тесте в эти шины были обуты весьма бойкие и умелые лифтбеки — Changan UNI-V, за рулем которых можно было по достоинству оценить идеальную точность управления при маневрах. Производитель объясняет ее прочной конструкцией стального брекера, что также придает шине дополнительную прочность и обеспечивает необходимую жесткость при контакте с дорогой.

Небольшой расход топлива достигается благодаря низкому сопротивлению качению за счет специальной рецептуры резиновой смеси. Опять же прочной и одновременно эластичной. В ее составе специальный натуральный компонент, который в сочетании с полимерами и обеспечивает искомую эластичность протектора.

Боковая поверхность ребер на протекторе имеет полукруглые углубления, по форме напоминающие профиль мяча для гольфа. На практике эти углубления влияют на движение воздушного потока, охлаждают поверхность шины и препятствуют возникновению шума, что делает поездку более комфортной.

Ну а спасибо за повышенную защиту от повреждений шины следует адресовать дополнительной толщине резиновой смеси в подпротекторном слое. Чем толще этот слой, тем дольше срок службы шины.

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И подводя итог можно сказать, что сегодня на отечественном рынке шин даже владельцам наиболее эксклюзивного транспорта есть из чего выбрать. Не говоря уже о массмаркете. По итогам I квартала 2024 года производство покрышек в России выросло на 25%. И все это благодаря возобновлению работы заводов.

В том числе и заводу Ikon Tyres, который пока не достиг и половины своей мощности. Другое дело, чтобы со временем не падало качество. Кроме того, нам не хотелось бы топтаться на месте и дышать в затылок ведущим мировым производителям.

И в том же Всеволожске обещают, что у них подобного не произойдет. Здесь уже принято решение о формировании собственного отдела исследований и разработок, которого, кстати, ранее в российском подразделении Nokian Tyres не было.