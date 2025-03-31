Эксперт назвал 3 грубые ошибки, которые допускают водители во время шиномонтажа

Казалось бы, замена зимних шин на летние — обычная процедура, которую автовладельцы проводят каждый год. Тем не менее, ошибки все-таки допускаются. А какие именно, рассказал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» начальник отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (холдинг «Кордиант») Алексей Абрамейцев перечислил три ошибки весеннего шиномонтажа, которые можно назвать самыми опасными. И первая — слишком ранняя «переобувка». Важно помнить, что весной погода резко меняется: даже если днем тепло, ночью температура может опускаться до околонулевых значений. К тому же на дорогах все еще остаются «зимние» реагенты — на них летние шины иногда «поскальзываются».

Вторая ошибка — проведения шиномонтажа, что называется, своими руками. Эксперт настоятельно не рекомендует «переобувать» машину на улице или в собственном гараже — даже в том случае, если шины хранятся в сборе, с дисками. Лучше записаться в мастерскую: специалисты проверят покрышки на предмет повреждений, при необходимости проведут балансировку, а также очистят ступицы от ржавчины и прочих загрязнений.

И, наконец, третья ошибка — установка изношенных шин с протектором менее 3 мм (несмотря на то, что законодательно допустимо не менее 1,6 мм). Такие покрышки представляют огромную опасность при возникновении аквапланирования, они теряют сцепление с мокрой дорогой.

— Чем сильнее изношены шины, тем выше вероятность того, что они «всплывут», особенно на высокой скорости. В сильный дождь уже на 80 км/ч протектор шин со средним износом сопротивляется аквапланированию вдвое хуже новых, что существенно увеличивает риск ДТП, — объясняет эксперт.