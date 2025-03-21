Совсем как Bridgestone: в Ульяновске запущен завод Gislaved холдинга Cordiant

Смогут ли российские шинники, опираясь на доставшиеся в ходе имущественного передела иностранные активы, обеспечить прежнее качество продукции под именитыми брендами? Этот вопрос волнует не только потребителей шин. Его задают себе и сами производители...

Шинный завод, о котором идет речь, ранее принадлежал концерну Bridgestone. Японцы производили в Ульяновске шины с 2016 года вплоть до известных событий, когда компания ушла из России, хлопнув дверью. Почти два года предприятие простаивало, и только теперь возобновило работу под крылом нового собственника. Им стал отечественный холдинг «Кордиант», входящий в бизнес-империю «Севергрупп» Алексея Мордашова. В кратчайшие сроки отечественным бизнесменам удалось возобновить на свежеприобретенной площадке производство покрышек.

Завод, который летом 2024 года сменил имя с японского Bridgestone на шведское Gislaved, технически возобновил серийный выпуск шин еще в конце прошлого года. Потенциальная мощность предприятия — 2,4 млн покрышек, однако в планах на текущий год «выдать на-гора» лишь половину от этой цифры.

Просто потому, что, по словам гендиректора АО «Кордиант» Вадима Володина, нынче на рынке образовался профицит мощностей, изначально рассчитанных для работы на экспорт. Впрочем, к концу 2026 года планируется запустить все производственные площадки холдинга — в Омске, Ярославле, Калуге и Ульяновске — на полную мощность.

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Сегодня же в Ульяновске выпускают три линейки шин. Летние покрышки с симметричным рисунком протектора CordiantRun Tour уже появились у дистрибьюторов. А зимняя шипованная покрышка Gislaved Spike Control, которая, по сути, представляет собой копию шины Bridgestone Blizzak Spike 02, окажется в магазинах будущей осенью. Равно как и линейка зимних шипованных шин Cordiant Snow Max 7000.

Тут, конечно же, сразу возникают вопросы. Насколько корректно столь смелое оперирование названиями брендов, чьи традиции складывались десятилетиями? Зачем, например, продавать японскую изначально шину под шведским именем? И как обывателю разобраться в этой рыночной реальности, которую, кстати, производителям пришлось выстраивать тоже не от хорошей жизни?

Однако г-н Володин уверен, что массовому покупателю в данном случае ничего не грозит. Холдинг «Кордиант» бережно собрал и сохранил компетенции марок, доставшихся ему по итогам большого передела.

Идет диверсификация поставок сырья, контроль качества продукции ведется по прежним высочайшим стандартам, оборудование и технологии самые современные, работает исследовательский центр... А как будет называться та или иная покрышка, видимо, не так уж и важно.

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Несмотря на то, что львиную долю отечественного шинного рынка — более 70% - нынче, по словам Володина, занимают китайские бренды, имя Cordiant широко известно и неплохо себя зарекомендовало. В 2024 году доля холдинга составила 13% рынка в сегменте легковых и легкогрузовых шин, 17% - в сегменте грузовых ЦМК-покрышек (цельнометаллокордные) и 39% - в сегменте комбинированных шин. А общая реализация легковых и легкогрузовых шин в сравнении с 2023 годом выросла на 14%.

На сегодня, повторим, в холдинг влились производственные мощности, доставшиеся от таких монстров как Continental(Калуга) и Bridgestone (Ульяновск). Да и с брендом Gislaved российской компании достался изрядный пакет компетенций. И господин Володин уверен, что череда ребрендингов производителей и продуктов на отечественном шинном рынке благополучно завершилась. Оформился топ игроков, расширяется ассортимент. И в этих условиях уставшему от турбулентности потребителю будет проще идентифицировать бренды.

Для справки, общий объем продаж автомобильных шин в России на сегодня составляет порядка 56,4 млн покрышек. Из них около 8,2 млн единиц можно отнести к премиальному сегменту, 22,5 млн — средний класс и 25,7 млн оставляют за собой бюджетные марки. В это же время, ежегодная совокупная мощность всех производственных площадок холдинга «Кордиант» оценивается в 15 млн шин в год.