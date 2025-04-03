Эксперт Погуляев подсказал, когда выгоднее всего покупать новые шины

В центральном регионе наступил очередной сезон «переобувки»: самые шустрые уже заменили зимнюю резину на летнюю, более осторожные — ждут, пока установится более высокая среднесуточная температура. При этом многим водителям этой весной предстоит и покупка нового комплекта.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев, лучше всего приобрести «качественные шины в среднем ценовом сегменте». Причем — в межсезонье, когда цены на автомобильные покрышки традиционно ниже, чем на пике спроса. Так что по возможности стоит отложить покупку резины, но только в том случае, если позволяет состояние нынешнего комплекта.

Эксперт напомнил, что эксплуатация сильно изношенных шин крайне опасна. Во-первых, ощутимо увеличивается тормозной путь. На мокрой дороге разница в 1-2 мм глубины протектора добавляет к нему несколько метров. Кроме того, такие покрышки хуже отводят воду, что кратно повышает риск возникновения аквапланирования. Это, в свою очередь, чревато потерей управления и аварией.

— Даже на сухом асфальте автомобиль на изношенных шинах ведет себя нестабильно. Резкие маневры становятся опаснее, ухудшается сцепление в поворотах, а водитель теряет уверенность в управляемости. Если на шинах есть грыжи, глубокие трещины или расслоение, при наезде на яму или резком маневре они могут лопнуть. Особенно высок риск разрыва на высокой скорости, что приведет к внезапной потере управления, — объяснил эксперт.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что эксперт назвал 3 грубые ошибки, которые допускают водители во время шиномонтажа.