Gislaved выпустил миллионную шину в Ульяновске после перезапуска завода

Выпустив миллионную шину, производственная площадка Gislaved в Ульяновске, входящая в состав холдинга «Кордиант», подтвердила, что работает стабильно. Вынужденно простояв без дела около трех лет, завод получил вторую жизнь в конце осени прошлого года. Тогда его перезапустили в тестовом режиме, а весной 2025-го — по всем правилам. До начала следующего года предприятие должно произвести 1,2 млн шин.

Завод выпускает три линейки покрышек на сегодняшний день: летние Cordiant Run Tour, зимние шипованные Cordiant SNO-MAX 7000 и Gislaved SpikeControl. При этом марка Cordiant представлена в среднем ценовом сегменте, а Gislaved — в премиальном, в обоих случаях насчитывается 147 уникальных типоразмеров.

Работы по расширению размерного ряда и увеличению производственных линеек проводятся совместно с научно-техническим центром «Интайр», как и производство установочных партий, а также запуск новинок.

Напомним, завод Gislaved в Ульяновске стал одним из самых современных шинных предприятий полного цикла на территории России.