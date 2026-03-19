Эксперт Акжолов рассказал, стоит ли в 2026 году покупать китайские шины

В первой половине 2026 года эксперты все еще не советуют выбирать китайские шины для личного транспорта, если только вы не готовы сознательно идти на компромисс. Они предупреждают, что такая экономия может в итоге обернуться против водителя.

И объяснил, почему экономить на покрышках не стоит

Как в беседе с «Российской газетой» сказал руководитель бренда автозапчастей Marshall Дмитрий Акжолов, главные претензии к китайским шинам — посредственное сцепление с дорогой на мокром покрытии, что подтверждают результаты тестов, а также ускоренный износ протектора.

Энтузиасты на форумах часто хвалят бюджетные покрышки, утверждая, что разницы в поведении авто не ощутили. Однако профессионалы считают это тревожным сигналом: вероятно, водитель просто не до конца чувствует машину, качество дорожного полотна и свойства резины. В критической ситуации, будь то ливень или экстренное маневрирование, недостаточно надежная резина может повести себя непредсказуемо.

С увеличением водительского стажа и опыта работы с покрышками приходит четкое осознание: на качестве шин экономить нельзя. Продукция известных брендов дает водителю уверенность благодаря надежному контакту с трассой в любую погоду, короткому тормозному пути, низкому уровню акустического дискомфорта и точным реакциям на повороты руля.

Если финансовые возможности ограничены, разумным выбором станут шины корейского производства. Они по-прежнему официально поставляются на российский рынок, стоят ощутимо дешевле ушедших премиальных марок, но при этом сохраняют достаточно высокое качество и надежность.

Летние покрышки — это не просто расходный материал, а фундамент безопасности и комфорта во время поездок. Именно их технические характеристики определяют, насколько уверенно автомобиль будет держать дорогу, как быстро остановится при экстренном торможении и насколько предсказуемым окажется в виражах.

— Качество шин очень важно, так как плохие покрышки требуют постоянного контроля от водителя: коррекции рулем на неровностях, повышенной бдительности в поворотах и на мокрой дороге. В итоге водитель быстрее утомляется и повышается вероятность аварии, — подытожил эксперт.