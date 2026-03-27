Эксперты объяснили, почему в России подешевели летние шины

С января по март 2026 года продажи летних шин для легковых автомобилей увеличились в России на 41% по сравнению с первым кварталом 2025-го. В денежном эквиваленте прирост составил 30% — до 8,6 млрд рублей. При этом средняя стоимость одной покрышки опустилась на 7%, с 6,9 тыс. до 6,4 тыс. рублей.

Об этом «Российской газете» рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Тем временем в Союзе автосервисов России подтвердили тенденцию к удешевлению. Как объяснил член правления организации Илья Плисов, сейчас отечественный рынок испытывает воздействие перенасыщения, особенно в сегменте продукции из Азии. Для потребителя это оборачивается падением розничных цен. И наиболее заметно подешевели малоизвестные марки среднего и бюджетного уровня — некоторые модели стали доступнее на 10-20%.

Согласно статистике ЦРПТ, самым высоким спросом пользуются шины с посадочным диаметром 16 дюймов, занявшие четверть всего объема. Продажи в этой категории увеличились на 40% в натуральном исчислении и на 28% в денежном (превысив 2 млрд рублей). Средний ценник на такие покрышки снизился на 9%, составив около 6 тыс. рублей. На втором месте — модели R15 (24% рынка) с ростом продаж на 37%. А замыкает тройку R17 (16% рынка).

Эксперты советуют приобретать летнюю резину в период с конца зимы до середины весны, когда цены еще не взлетели, а в продаже уже появились свежие партии. Кроме того, они рекомендуют обращать внимание на дату изготовления, указанную на боковине: срок службы шин составляет около пяти лет, со временем свойства материалов ухудшаются. При выборе китайских брендов стоит изучать результаты независимых испытаний, а не полагаться на советы продавцов.

Альтернативой может стать покупка покрышек, бывших в употреблении. Но это сопряжено с рисками: велика вероятность нарваться на шины с дефектами или неравномерным износом.

Стоимость сезонной переобувки этой весной увеличилась на 10-15%. В среднем полный комплекс работ для автомобилей с колесами R14-R16 обходится в 3-4 тыс. рублей, для более крупных диаметров — до 5,5 тыс. рублей.