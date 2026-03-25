Прокол колеса: стоит ли сразу доставать «запаску»

Традиционная логика эксплуатации автомобиля подсказывает, что, получив прокол — частый на наших дорогах, неприятный, но совсем не фатальный эпизод — нужно немедленно вытряхивать сокровища багажника на землю, вытаскивать спущенное и кривое запасное колесо, пачкаться по пояс, устанавливая домкрат, и срывать руки в надежде сорвать закисший болт. А стоит ли оно того, спрашивается, или можно выйти из воды сухим? Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Увы, весна — это не только долгожданный исход снега, но и появление на асфальте бережно скопленного за зиму мусора. Все, что полгода сметалось в сторону обочины — пожаловало на проезжую часть. В том числе — мелкие эпизоды разного рода строительных работ, которые так и тянутся к призывно надутой покрышке: гвозди, саморезы, обрезки металла и прочие колюще-режущие предметы.

Схватить такой хоть около дома, хоть на трассе, хоть на дачной грунтовке элементарно, а вот нивелировать последствия — совсем другое дело: тут и грязные руки, и сорванная спина, и потерянное время. Как всего этого избежать? Согласно древнему как мир и суровому, как все российское, мануалу по обслуживанию и эксплуатации транспортного средства, заметив прокол колеса, нужно немедленно сдвинуться на обочину и приступить к локальному преодолению непреодолимого.

То есть откопать в недрах багажного отсека запасное колесо или закисший болт, который опускает его на землю, отыскать домкрат, баллонный ключ, приподнять машину, что особенно весело и задорно в раскисшей глине, силой воли и с привлечением ненормативной лексики открутить прикипевший ступичный болт (последний, естественно). Далее — аккуратно разместить на ступице «запаску», убедиться, что она давно кривая и не держит давление, чертыхнуться и пойти в деревню за связью, чтобы вызвать подмогу. Можно ли было всего это избежать? Конечно!

Поклонников тех самых жгутиков, которые нужно намазать засохшим клеем и затолкать в прокол потерянным инструментом, разочаруем: китайцы уже придумали технологию покруче.

Дело в том, что на просторах всех на свете барахолок уже продаются специальные пластиковые саморезы, которые нужно всего-то закрутить в место прокола обычной отверткой и накачать колесо.

Для пущей надежности можно намазать герметиком, но это совсем не обязательно: держат и так. Доехать до ближайшего шиномонтажа и получить комплексный ремонт — хватит с достатком, а большего — и желать нечего.

Кстати, что жгуты, что саморезы — ремонт временный, рассчитанный именно на доезд до автосервиса, где колесо залатают специальной резиновой латкой. Доезд, подчеркнем, аккуратный и бережный, с оглядкой и контролем.

Постоянная эксплуатация с временным ремонтом — не просто «нежелательна», а прямо запрещена: однажды «кустарщина» вылетит, а колесо развалится на скорости. И будет большая беда: помните, что резина дешевле железа.