Эксперт Погуляев объяснил, чем опасна эксплуатация зимних шин в теплую погоду

С наступлением весны автомобилисты неизменно задаются вопросом о сроках смены покрышек. С точки зрения конструкции и химических свойств зимние шины разработаны для функционирования в строго ограниченном температурном коридоре, и максимальным порогом считается +5-7 °C. Если столбик термометра поднимается выше, структура материала резины меняется, а поведение транспортного средства на трассе становится иным.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев. И добавил, что главное различие между сезонными комплектами заключается в формуле резинового состава. Зимние варианты насыщены силиконовыми компонентами и природным каучуком, что придает им гибкость даже в суровый мороз. Однако при нагреве асфальта и воздуха подобная мягкость оборачивается недостатком. Покрышка становится чрезмерно податливой, а ее протекторная часть превращается в «канцелярский ластик»: постоянное трение о дорогу «съедает» острые грани ламелей.

Если продолжать эксплуатацию зимнего комплекта в течение месяца после наступления устойчивого тепла, глубина рельефа убавится настолько критично, что к следующему холодному сезону придется приобретать новую резину. И наибольший урон наносится шипованным покрышкам. Из-за размягчения основного слоя металлические вставки вылетают на ходу.

На влажном и сухом покрытии излишне мягкая основа становится источником дополнительной угрозы. Протектор у зимних шин более высокий, и он обильно изрезан насечками. В условиях положительных температур эти блоки начинают заламываться при резких перестроениях и в виражах. Водитель ощущает эффект невнятной, ватной управляемости, когда машина с запозданием реагирует на повороты «баранки».

Более всего на безопасность движения влияет длина тормозного пути. При разгоне до 80 км/ч дистанция полной остановки на зимней шине в теплую погоду становится больше на 4-6 метров. В аварийной ситуации податливый протектор не способен обеспечить должную силу зацепа, он как будто плывет по плоскости дорожного покрытия.

Нельзя забывать и об ухудшении комфорта. Специфичный рельеф рисунка и шипы провоцируют ощутимый гул и дрожание, которые многократно возрастают при движении по чистому асфальту. Параллельно с этим увеличивается и аппетит двигателя — на 5-10%. Силовому агрегату приходится затрачивать дополнительные ресурсы на прокручивание чрезмерно липких, размягченных покрышек.

Тем не менее важно осознавать, что степень урона зимним шинам находится в прямой зависимости от манеры и интенсивности поездок. Редкие короткие визиты в магазин при показателях градусника в +10 °C не приведут к моментальной гибели резины. Однако если продолжать активные перемещения в течение четырех и более недель, колеса получат заметный и необратимый износ.