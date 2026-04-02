Пять шин на лето: что предлагает автовладельцам рынок в сезоне-2026

Дефицита шин на российском рынке сегодня нет — складские запасы и производителей, и дилеров позволяют удовлетворить практически любой спрос. Однако назвать нынешнее «резиновое» изобилие безоговорочным было бы лукавством: за витринами магазинов и маркетплейсов скрываются и откровенный контрафакт, и продукция с непредсказуемым качеством, и переоцененные «серые» поставки. Портал «АвтоВзгляд» в преддверии летнего сезона-2026 изучил самые актуальные предложения и разобрался, на что действительно стоит тратить деньги, чтобы чувствовать себя на дороге и безопасно, и комфортно.

Четвертый год подряд российский шинный рынок живет в условиях, которые принято деликатно называть «новыми реалиями». По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), за год — с февраля 2025-го по февраль 2026-го — непремиальные летние шины в среднем подешевели на 8,5%, а только за январь-февраль текущего года их стоимость упала еще на 5,3%, до 9800 рублей за штуку.

Оператор системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ) фиксирует схожую динамику: средняя цена одной летней покрышки сократилась на 7%, с 6900 до 6400 рублей. Причина — профицит мощностей, отложенный спрос с прошлого года и, конечно, нарастающее давление китайского импорта, который продолжает увеличивать свою долю на полках дистрибьюторов.

Казалось бы, покупателю остается только радоваться. Но не все так просто. Так, приобретение покрышек made in China, при всех их порой весьма неплохих заявленных характеристиках, остается лотереей: резина одного и того же производителя из одной и той же партии может оказаться как вполне достойной, так и откровенно бракованной. Стабильность качества — ахиллесова пята большинства «поднебесных» шинных брендов. И пока эта проблема не решена, рекомендовать их в принципе будет делом не совсем корректным.

Что касается летних моделей мировых грандов шинной индустрии, попадающих в Россию по «серым» схемам, то здесь подстерегают сразу две опасности. Первая — реальный риск нарваться на подделку или контрафакт, особенно при покупке на маркетплейсах, где случаи предложения фальсифицированной продукции (и не только в сегменте автомобильной «обуви») в последнее время заметно участились.

Вторая — цены, которые, мягко говоря, кусаются и нередко превышают разумные пределы. Поэтому оптимальным выбором по совокупности факторов — доступность, предсказуемое качество, гарантийная поддержка — остаются покрышки, выпускаемые в России. Впрочем, и здесь есть свои нюансы.

По оценкам профильных аналитиков, за минувшие четыре года российская шинная промышленность прошла путь куда более значительный, чем простое замещение выбывших игроков. Заводы, доставшиеся в наследство от иностранных концернов, стали не музеями импортных технологий, а полноценными центрами компетенций: на их базе выросли инженерные коллективы, способные вести разработки с нуля.

Те же Gislaved или Ikon Tyres уже выводят на рынок модельные линейки, которые по ряду параметров даже превосходят продукцию, выпускавшуюся здесь прежними владельцами. В результате ассортимент отечественных шинников сегодня охватывает практически весь спектр востребованных типоразмеров — от компактных легковых машин до кроссоверов и внедорожников. Иными словами, в уже практически наступившем теплом сезоне-2026 поводов для беспокойства по поводу нехватки покрышек или их излишней дороговизны, по мнению специалистов, нет. Но пора переходить к конкретике.

GISLAVED ACTIVECONTROL

И начнем с шины, которая, по сути, вышла на рынок аккурат к нынешнему летнему сезону, и которую мы уже успели откатать во время презентационного, так сказать, тест-драйва, проходившего в весьма непростых условиях, включавших и шикарные федеральные трассы, и горные серпантины, и проселочные дороги.

Напомним, что покрышки Gislaved, относящиеся к премиальному сегменту, включая модель ActiveControl, производятся в Ульяновске — на том самом предприятии, что ранее принадлежало компании Bridgestone, и адресованы владельцам легковых автомобилей, кроссоверов и внедорожников, предпочитающим активный стиль вождения.

Разработчики не скрывают, что в основу новинки рынка легла шина Bridgestone Alenza 001, однако полученный результат — это не копия, а самостоятельный продукт с существенными доработками. Асимметричный рисунок протектора с оптимизированными двухмерными и трехмерными ламелями, наклонные стенки водоотводных канавок и резиновая смесь с кремнекислотным наполнителем обеспечивают точную реакцию на руль, уверенное сцепление как на сухом, так и на мокром асфальте.

В независимых тестах ActiveControl продемонстрировала тормозной путь на мокром покрытии на 11% короче, чем у прототипа — результат, заставляющий отнестись к ульяновскому изделию более чем серьезно. Отдельно стоит отметить повышенную устойчивость шины к аквапланированию, сниженный уровень шума на крейсерских скоростях в пределах 80 км/ч и наличие защиты колесного диска — деталь, которую оценит каждый водитель, кто хоть раз притирался к бордюру на парковке, то есть все.

Парк типоразмеров впечатляет: 44 позиции от 16 до 20 дюймов — больше, чем у любого другого отечественного участника нашего обзора. Фактически, ActiveControl закрывает потребности подавляющего большинства российских автовладельцев. Из чисто теоретически возможных ограничений — шина все же больше «асфальтовая», и на гравийных участках может потребовать большей аккуратности от «рулевого».

С другой стороны, во время упомянутых уже журналистских испытаний Gislaved ActiveControl, часть которых проходила по таким грунтовкам Хакасии, где нам встречались в основном внедорожники, ни одного колеса (а в этом трипе участвовало 12 машин) мы на сложных участках не потеряли.

То есть, съезжая на проселок этот нюанс нужно держать в уме, понимая, что, покупая эту покрышку, вы делаете осознанный выбор в пользу максимальной эффективности на твердом покрытии. Одним словом, очень сбалансированное и актуальное предложением сезона.

IKON AUTOGRAPH ULTRA 2

Тем, кто скучает по Nokian Hakka Black 2, адресована именно эта покрышка — прямая преемница «финки», сошедшая с тогоже конвейера во Всеволожске Ленинградской области, только уже под отечественным брендом Ikon Tyres. Напомним, что Ikon Autograph Ultra 2, которую портал «АвтоВзгляд» так же испытывал, появилась в 2024 году как флагман летней линейки отечественного производителя и в первую очередь адресована водителям, практикующих динамичную езду.

Что, судя по нашему опыту, вполне справедливо, ведь асимметричный рисунок протектора и оптимизированная резиновая смесь обеспечивают Autograph Ultra 2 набор качеств, вполне ожидаемых от шины UHP-класса: острые реакции на руль, цепкость как на сухом, так и на залитом дождем асфальте, короткий тормозной путь и достойное сопротивление аквапланированию.

И на прямой, и в скоростных поворотах покрышка ведет себя собранно, а в ряде типоразмеров предусмотрены усиленная боковина и защита закраины диска. Для владельцев кроссоверов и внедорожников существует отдельная версия — Autograph Ultra 2 SUV. Впрочем, в чем мы убедились во время теста, идеальной картину не назовешь. Несмотря на заявленную прочность конструкции, уязвимость боковин, увы, очевидна — два пореза за сезон говорят сами за себя.

Есть и чисто ассортиментная проблема: линейка начинается только с 17 дюймов. Что для модели, претендующей на массовый спрос, заметный минус — особенно на фоне конкурентов, чьи диаметры стартуют с 16 дюймов.

PIRELLI CINTURATO P7i

Итальянская Cinturato P7 в свое время задала стандарт премиального туринга — и обновление 2020 года под индексом P7C2 этот статус какое-то время серьезно поддерживало. В европейских сравнительных испытаниях модель регулярно оказывалась среди лидеров по торможению на мокром асфальте и по ездовому комфорту. Да и сотрудники редакции портала «Автозгляд», «катавшие» эту резину пару сезонов подряд, в целом остались покрышкой довольны.

Немаловажно, что эти шины сходят с конвейеров в Воронеже и Кирове — то есть вопросов с логистикой и подлинностью продукции не возникает. По части ездовых свойств P7 и сегодня хороша: уверенно цепляется за влажную дорогу, неплохо противостоит аквапланированию, а благодаря невысокому сопротивлению качению помогает экономить топливо. Предусмотрены варианты Run Flat и Seal Inside, а владельцам электромобилей адресована версия Elect.

Но проблема в том, что шесть лет — возраст для шинной модели весьма почтенный, и за это время автомобилисты успели накопить к ней немало вопросов. Протектор стирается быстрее, чем у ряда одноклассников, мягкие боковины придают колесу не самый эстетичный «пухлый» вид, а в глубокой колее машину начинает водить. Добавим сюда несколько ограниченный по нынешним меркам набор из 30 типоразмеров (от 16 до 19 дюймов) и ценник, который для модели с шестилетним стажем выглядит уже не вполне оправданным.

YOKOHAMA BLUERTH ES32

Модель 2017 года, до сих пор остающаяся в строю — случай не такой уж и редкий для шинной индустрии, но и не повод для безоговорочных комплиментов. Тот факт, что она до сих пор сходит с конвейера, говорит скорее о консерватизме производителя, нежели о выдающихся потребительских качествах изделия.

Bluerth выпускается на липецком заводе Yokohama и явно придется по вкусу автовладельцам, для которых забота об экологии и расход топлива важнее острых ощущений за рулем. Фирменная резиновая смесь Nano Blend Compound действительно помогает снизить сопротивление качению, массивные плечевые блоки и развитая сеть канавок справляются с отводом воды, а в салоне на умеренных скоростях царит приятная тишина.

Если ваш стиль вождения — размеренные поездки по городу и не очень частые вылазки на загородные магистрали «без превышения», ES32 со своей задачей справится. Но стоит чуть выйти за рамки «пенсионерского» ритма, и возраст конструкции дает о себе знать.

На форумах и в отзывах регулярно всплывают жалобы на боковины, которые легко режутся, на нарастающий гул уже после 50-60 км/ч и на неприятные сносы при движении по мокрой трассе быстрее 110 км/ч. Некоторые владельцы и вовсе сталкивались с биением руля в коридоре 75-105 км/ч. Наконец, всего 24 доступных типоразмера от 14 до 17 дюймов — фактически приговор для кроссоверов и внедорожников: им здесь ловить нечего.

MICHELIN PILOT SPORT 5

Флагманская спортивная модель Michelin, преемница культовой, без преувеличения, Pilot Sport 4, вышла в 2022 году и по праву считается одной из лучших шин своего класса в мире, в чем портал «АвтоВзгляд» в свое время убедился, переобув в эти покрышки сразу несколько редакционных авто.

Асимметричный протектор с технологией Dual Sport Tread Design, двухкомпонентная резиновая смесь Dual Compound, конструкция MaxTouch для равномерного износа и арамидно-нейлоновый гибридный брекер для стабильности на высоких скоростях — инженерный арсенал, согласитесь, здесь действительно впечатляющий и работающий.

Однако для российского покупателя Pilot Sport 5 — это прежде всего история про параллельный импорт со всеми вытекающими последствиями. Шина в России не производится, поступает к нам преимущественно из Китая, и риск столкнуться с не очень качественным изделием, как уже говорилось, весьма высок.

Да и цена несопоставима с конкурентами отечественного производства, а стоимость владения дополнительно увеличивается из-за не самого выдающегося ресурса: при активной езде протектор изнашивается буквально за пару сезонов. Также можем отметить повышенный шум на скоростях после 120 км/ч, жесткость, передающую на руль чуть ли не каждую дорожную трещину, и такой недостаток для российских дорожных реалий, как уязвимость боковин к порезам.

Да, парк типоразмеров — 72 позиции от 17 до 21 дюйма — один из самых широких, но ориентирован преимущественно на мощные и спортивные автомобили, что существенно сужает целевую аудиторию.